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Рамос хочет уйти из «Реала» из-за конфликта с Пересом

сегодня, 08:54

Защитник «Реала» Серхио Рамос намерен покинуть клуб из-за испортившихся отношений с президентом клуба Флорентино Пересом. Об этом сообщает «El Partidazo».

«Отношения между Пересом и Рамосом практически разорваны. „Я устал и сыт по горло этим“, — говорит Рамос. Футболист знает, что Перес о нем плохо отзывается и винит его в вылете от „Аякса“ в Лиге чемпионов.

Рамос терпеть не может, когда люди Переса плохо о нем говорят. Он не выносит, когда его приверженность ставят под сомнение», — говорит источник.

Сам Перес отрицает конфликт с Рамосом.

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Все комментарии
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
   515 / 830
сегодня в 09:27
Футболист знает, что Перес о нем плохо отзывается и винит его в вылете от „Аякса“ в Лиге чемпионов.

Так Перес полностью прав.
Incredulous
Incredulous
   149 / 830
сегодня в 09:23
Если кто и виноват в неудачах и провалах Реала, то это в первую очередь зажравшийся Перес. Рамос один из тех, кто всей душой и сердцем в Реале, капитанище! Может где-то он и ошибается, но даже самые великие делают ошибки. А Перес вместо того, чтобы поддерживать футболистов, когда им тяжело, начинает искать в них крайних. Думаю уход Переса с поста президента Реала станет одним из самых радостных событий для болельщиков Реала.
ДСА
ДСА
   117 / 830
сегодня в 08:59
Как ребенок, честное слово.
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   25 / 830
сегодня в 08:56
Рамос для Реала много значит.
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