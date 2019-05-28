Рамос хочет уйти из «Реала» из-за конфликта с Пересом

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Защитник «Реала» намерен покинуть клуб из-за испортившихся отношений с президентом клуба Флорентино Пересом. Об этом сообщает «El Partidazo».

«Отношения между Пересом и Рамосом практически разорваны. „Я устал и сыт по горло этим“, — говорит Рамос. Футболист знает, что Перес о нем плохо отзывается и винит его в вылете от „Аякса“ в Лиге чемпионов.

Рамос терпеть не может, когда люди Переса плохо о нем говорят. Он не выносит, когда его приверженность ставят под сомнение», — говорит источник.

Сам Перес отрицает конфликт с Рамосом.