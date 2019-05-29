Рибери: «Вернусь ли в „Марсель“? Всё возможно»

Полузащитник «Баварии» , который этим летом станет свободным агентом, не исключил возможность своего возвращения в «Марсель» и прокомментировал назначение новым наставником французского клуба.

Вернусь ли в «Марсель»? Я ждал этого вопроса. Откровенно говоря, я провёл два хороших года в «Марселе», этот клуб стал для меня трамплином. Там мне было очень хорошо. Если ты однажды сыграл за «Марсель» – это остаётся с тобой на всю жизнь.

Конечно, всё возможно, я свободен. Посмотрим, что будет.

Виллаш-Боаш – очень опытный тренер, который хорошо понимает футбол. Я искренне надеюсь, что у него всё получится в «Марселе».