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Рибери: «Вернусь ли в „Марсель“? Всё возможно»

сегодня, 07:29

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери, который этим летом станет свободным агентом, не исключил возможность своего возвращения в «Марсель» и прокомментировал назначение Андре Виллаша-Боаша новым наставником французского клуба.

Вернусь ли в «Марсель»? Я ждал этого вопроса. Откровенно говоря, я провёл два хороших года в «Марселе», этот клуб стал для меня трамплином. Там мне было очень хорошо. Если ты однажды сыграл за «Марсель» – это остаётся с тобой на всю жизнь.

Конечно, всё возможно, я свободен. Посмотрим, что будет.

Виллаш-Боаш – очень опытный тренер, который хорошо понимает футбол. Я искренне надеюсь, что у него всё получится в «Марселе».

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drug01
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