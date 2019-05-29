Клопп: «Слухи обо мне и „Ювентусе“ – полная чушь»

Главный тренер «Ливерпуля» опроверг слухи о том, что он собирается возглавить «Ювентус».

Безусловно, мне нравится Серия А, Италия – прекрасная страна, но слухи о том, что я перейду в «Ювентус» – это полная чушь.

В них нет ни капли правды, я не собираюсь покидать «Ливерпуль».

Я очень хорошо знаю Серию А и с удовольствием слежу за ней, но я намерен остаться в «Ливерпуле».