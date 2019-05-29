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Клопп: «Слухи обо мне и „Ювентусе“ – полная чушь»

сегодня, 05:39

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп опроверг слухи о том, что он собирается возглавить «Ювентус».

Безусловно, мне нравится Серия А, Италия – прекрасная страна, но слухи о том, что я перейду в «Ювентус» – это полная чушь.

В них нет ни капли правды, я не собираюсь покидать «Ливерпуль».

Я очень хорошо знаю Серию А и с удовольствием слежу за ней, но я намерен остаться в «Ливерпуле».

Последнее время также участились слухи о возможном приходе в «Ювентус» наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. Однако спортивный директор туринского клуба Фабио Паратичи на днях опроверг информацию о переговорах с испанским специалистом.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
   65 / 829
сегодня в 06:09
Клопп - исключено. Ну а если спортивный директор Юве опроверг подписание Пепа, значит, скорее всего, именно его они и пытаются подписать. А вообще, осталось пустить слух, что Юве мечтает нанять тренером великого Пиджака, переманив его из Спартака за огромное бабло.
ДСА
ДСА
   124 / 829
сегодня в 05:53
А почему бы нет?
cska plus
cska plus
   6 / 829
сегодня в 05:40
Отрезал фриц как рубанул.
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