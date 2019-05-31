Дзюба: «Манчини – вообще не тренер»

Нападающий «Зенита» поделился мнением о бывшем наставнике петербургской команды , который сейчас возглавляет сборную Италии.

Кто-то мне сказал, не знаю, правда или нет, что Манчини дал интервью – вот, мол, я эту команду подготовил, а Сергей Богданович [Семак], молодец, выиграл. Вот это вызвало шок! Но в остальном – для меня Манчини не тренер, он – бизнесмен.

Как-то услышал однажды – почему итальянцы хорошо с русскими уживаются? Что те, что эти – мафиози. Так и есть. Ну и что, что тренирует сборную Италии? Посмотрим, что из этого выйдет – у него уже и там нападающих не хватает. Мы все его с улыбкой вспоминаем. Чего у него не отнять – есть внутри какой-то стержень, что хочет, может тебе в лицо сказать. Любит себя, считает каким-то неземным.

Да он вообще не тренер. Когда ты после четырёх месяцев работы не знаешь, кто у тебя правша, а кто – левша, о чём тут говорить? Говорю же, он не тренер, а бизнесмен.

Столько баек с ним связано. Готовились как-то к «Спартаку», он говорит – у них там хороший 25-й номер, турок такой. Кто-то ему говорил – Таски? Тот в ответ – какой Таски, нет! Я уже сижу, закипаю, говорю – это Мельгарехо, он – парагваец. Манчини мне – браво! Первая установка перед «Спартаком» у него была: «У них девять правшей, два левши – погнали». Никого не знал из соперников. Говорит – там есть классная десятка, как его? Ему шепчут – Промес. О, точно! Второй хороший, прыгает здорово, как его? Ему снова – Зе Луиш. О, да! Так, ещё штрафные опасно бьёт, десятый номер, как там? Промес! Точно, Промес. Ну и всё в таком духе.