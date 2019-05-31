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Дзюба: «Манчини – вообще не тренер»

31 мая 2019, 03:31

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поделился мнением о бывшем наставнике петербургской команды Роберто Манчини, который сейчас возглавляет сборную Италии.

Кто-то мне сказал, не знаю, правда или нет, что Манчини дал интервью – вот, мол, я эту команду подготовил, а Сергей Богданович [Семак], молодец, выиграл. Вот это вызвало шок! Но в остальном – для меня Манчини не тренер, он – бизнесмен. 

Как-то услышал однажды – почему итальянцы хорошо с русскими уживаются? Что те, что эти – мафиози. Так и есть. Ну и что, что тренирует сборную Италии? Посмотрим, что из этого выйдет – у него уже и там нападающих не хватает. Мы все его с улыбкой вспоминаем. Чего у него не отнять – есть внутри какой-то стержень, что хочет, может тебе в лицо сказать. Любит себя, считает каким-то неземным.

Да он вообще не тренер. Когда ты после четырёх месяцев работы не знаешь, кто у тебя правша, а кто – левша, о чём тут говорить? Говорю же, он не тренер, а бизнесмен. 

Столько баек с ним связано. Готовились как-то к «Спартаку», он говорит – у них там хороший 25-й номер, турок такой. Кто-то ему говорил – Таски? Тот в ответ – какой Таски, нет! Я уже сижу, закипаю, говорю – это Мельгарехо, он – парагваец. Манчини мне – браво! Первая установка перед «Спартаком» у него была: «У них девять правшей, два левши – погнали». Никого не знал из соперников. Говорит – там есть классная десятка, как его? Ему шепчут – Промес. О, точно! Второй хороший, прыгает здорово, как его? Ему снова – Зе Луиш. О, да! Так, ещё штрафные опасно бьёт, десятый номер, как там? Промес! Точно, Промес. Ну и всё в таком духе.

Напомним, Манчини был признан лучшим тренером года в Италии.

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Все комментарии
112910415
112910415
   111 / 816
02 июня в 19:52
ну это же Дзюба !
Союзник противников
Союзник противников ответил Юрий Климов 1
   26 / 816
01 июня в 10:31
Ничтожество. Для тебя и Эмери - тренеришка, а он выиграл 3 Европейских титула. А кто ты вообще такой? Что ты вообще из себя представляешь как игрок? Стал чемпионом и полился словесный понос.
Вы и раньше про него так же говорили,до чемпионства.Что же вас так заедают успехи "своих среди чужих,и чужих среди своих"??? Может в этой массовой психологии и кроются причины текущего неуспеха,а всемирная сеть-распространитель этого заразного вирусного заболевания?
Союзник противников
Союзник противников ответил рус фан
   26 / 816
01 июня в 10:29
Манчини и как футболист и как тренер большего добился чем Дзюба, но все одно стал тренеришкой.
Одно другого не отменяет,а показывает лишь,что высокооплачиваемый гастарбайтер тренерского цеха приходит не душу вкладывать в дело,в чужой стране(тем более-тратя усилия на изучение её культуры,быта,национальной психологии),а просто "получится-не получится",лишь бы контракт с огромной суммой и отступными,в случае одностороннего разрыва контракта,был. Классический наёмник,КНЕХТ,обладающий всеми навыками профессионального мастерства,но за чужую страну жизнь положить не готовый и бегущий,в случае малейшей неудачи,с поля боя первым.
Юрий Климов 1
Юрий Климов 1
   715 / 816
31 мая в 22:57
Ничтожество. Для тебя и Эмери - тренеришка, а он выиграл 3 Европейских титула. А кто ты вообще такой? Что ты вообще из себя представляешь как игрок? Стал чемпионом и полился словесный понос.
Robert Carlos3
Robert Carlos3 ответил Garrincha58
   338 / 816
31 мая в 21:42
Только забыли упомянуть, зз какие заслуги именно.
Tepliz
Tepliz
   253 / 816
31 мая в 21:23
Ну а Дзюба наверно лучший игрок всех времен и народов
рус фан
рус фан
   148 / 816
31 мая в 21:22
Манчини и как футболист и как тренер большего добился чем Дзюба, но все одно стал тренеришкой.
Garrincha58
Garrincha58 ответил Robert Carlos3
   280 / 816
31 мая в 17:56
Блин, это ржачно. Почему-то верится, что именно так и было. Поразительно, как до сих пор Манчини доверяют команды.
он в этом году стал лучшим тренером в Италии вот как то так
Garrincha58
Garrincha58
   280 / 816
31 мая в 17:56
сейчас настоящих тренеров всё меньше и меньше потому что можно особо не напрягаться купи пять шесть а то и весь звёздный состав и всё можно чего то и добиться типа Зидана или Маура а вот ты смоги как Раньери выиграть АПЛ с Лестером вот тогда и будешь называться тренером а не менеджером
Байкал-38
Байкал-38
   19 / 816
31 мая в 15:09
Манчини это менеджер, а не тренер!
Его берут в команду, только с одной целью, что под него придут хорошие футболисты, но его и надо брать на роль менеджера, а тренировать должен профессионал.
Заполярный
Заполярный
   313 / 816
31 мая в 14:12
МАНЧИНИ. ДЮБА ЭТО ИГРОЧИШКА.
311
311
   30 / 816
31 мая в 12:46
Манчини - итальянский Остап Бендер!)
Robert Carlos3
Robert Carlos3
   338 / 816
31 мая в 12:27
Блин, это ржачно. Почему-то верится, что именно так и было. Поразительно, как до сих пор Манчини доверяют команды.
Союзник противников
Союзник противников
   26 / 816
31 мая в 12:21
Так и есть :Манчини-не тренер,другой-"тренеришка",а Дзюба-не лучший игрок этого сезона в РПЛ.Но Гапром-РФС решил так....
Слайш
Слайш
   417 / 816
31 мая в 11:42
думаю - чего так завоняло сильно? А это дзюба рот свой снова открыл
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   146 / 816
31 мая в 11:18
Скоро это мухомор скажет,что Месси и Роналду вообще не футболисты а любители.Кто читает его речь,должны знать,что эта речь слабоумного человека,кроме заглавия не читаю.
Leha-ha50
Leha-ha50
   14 / 816
31 мая в 10:41
Зря Дзюба так много наговорил, нехорошо это. Сор из избы не выносят.
alex074
alex074
   468 / 816
31 мая в 10:25
    d_fincher
    d_fincher
       194 / 816
    31 мая в 10:13
    Эмери, Манчини - все они не тренеры. А Карпин вообще физкультурник. Все тренеры, кто не захотел вокруг Дзюбы выстраивать игру, дураки и бездари, по его мнению.

    Какой же этот Дзюба недалекий самовлюбленный мажор. Идеальный игрок для Зенита.
    Footbolista
    Footbolista ответил parallels
       18 / 816
    31 мая в 10:07
    То есть ты понял, почему Спартак пятый в этом сезоне?))...
    makkie
    makkie
       25 / 816
    31 мая в 09:40
    На установках Зенита только Спартак разбирали... даже если с Уралом и Ахматом играли :)))
    Литейный 4
    Литейный 4
       12 / 816
    31 мая в 09:38
    Что же тогда представляет из себя пиджак из мазутного проекта? Гыгыгы
    anfield1984
    anfield1984
       45 / 816
    31 мая в 09:35
    Манчини:"РФПЛ - не чемпионат."
    Palex
    Palex ответил armeec_♞
       133 / 816
    31 мая в 09:29
    А что тебя смущает. Да, меняет клубы, да высказывается о тренерах,что не так? Мне вот тоже не нравится Манчини, хоть я на диване сижу, а Дзюба с этим тренером работает.
    LOpp
    LOpp
       9 / 816
    31 мая в 09:20
    В этом мире на одного тренеришку стало больше.
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
       81 / 816
    31 мая в 09:16
    В свое время Виалли изрядно удивлялся тому что Манчини стал тренером и говорил что гораздо лучше представляет себе Роберто в офисе, чем у бровки.
    Faustello
    Faustello
       102 / 816
    31 мая в 09:06
    Игрочишко вчера в камеди что ли выступал???
    Зажигает на право и налево )))
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
       77 / 816
    31 мая в 08:59
    Манчини: Пиноккио- не футболист, а звездобол.
    ziborock
    ziborock
       78 / 816
    31 мая в 08:50
    Лучше молчать и казаться дураком чем заговорить и развеять все сомнения!)))
    морозз
    морозз ответил armeec_♞
       79 / 816
    31 мая в 08:45
    Привет Саныч. интересный конечно фрукт)) Года проходят, клубы меняет, а ничего не меняется))) тот тренеришка, этот не тренер)тот не хотел меня видеть в команде, другие паразиты и.т.д )))
    Привет дружище, у меня знакомый такой был...дождь идёт плохо, а солнце тоже плохо ( душно )!
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