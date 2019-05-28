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Состав «Аугсбурга» пополнил нападающий «Фрайбурга»

сегодня, 22:26

«Аугсбург» объявил о трансфере 28-летнего нападающего «Фрайбурга» Флориана Нидерлехнера. Немецкий футболист заключил контракт до лета 2022 года и будет играть под седьмым номером.

В минувшем сезоне Нидерлехнер провел 24 матча в Бундеслиге за «Фрайбург», но часто выходил на замену на последних минутах. На его счету четыре гола и одна результативная передача.

Напомним, «Аугсбург» завершил сезон на 15-й строчке в турнирной таблице Бундеслиги, а «Фрайбург» - на 13-м месте. 

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Balanenok
Balanenok
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сегодня в 22:37
Новость очень важная, если бы еще знать кто это.
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