Состав «Аугсбурга» пополнил нападающий «Фрайбурга»

сегодня, 22:26

«Аугсбург» объявил о трансфере 28-летнего нападающего «Фрайбурга» . Немецкий футболист заключил контракт до лета 2022 года и будет играть под седьмым номером.

В минувшем сезоне Нидерлехнер провел 24 матча в Бундеслиге за «Фрайбург», но часто выходил на замену на последних минутах. На его счету четыре гола и одна результативная передача.

Напомним, «Аугсбург» завершил сезон на 15-й строчке в турнирной таблице Бундеслиги, а «Фрайбург» - на 13-м месте.