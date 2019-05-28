Состав «Аугсбурга» пополнил нападающий «Фрайбурга»

«Аугсбург» объявил о трансфере 28-летнего нападающего «Фрайбурга» Флориана Нидерлехнера. Немецкий футболист заключил контракт до лета 2022 года и будет играть под седьмым номером.
В минувшем сезоне Нидерлехнер провел 24 матча в Бундеслиге за «Фрайбург», но часто выходил на замену на последних минутах. На его счету четыре гола и одна результативная передача.
Unsere neue Nummer 7! #Niederlechner2022 pic.twitter.com/jflFJiwde9— FC Augsburg (@FCAugsburg) 28 мая 2019 г.
Напомним, «Аугсбург» завершил сезон на 15-й строчке в турнирной таблице Бундеслиги, а «Фрайбург» - на 13-м месте.