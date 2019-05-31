ГлавнаяНовости

Черчесов - о Сан-Марино: «Мы не должны делить матчи на легкие и сложные»

31 мая 2019, 16:45

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов призывает не считать Сан-Марино и Кипр легкими соперниками. С этих команд россияне начнут свой путь в отборочном этапе Евро-2020.

Нам надо работать и тренироваться, поэтому мы не можем рассуждать такими категориями, что матчи будут легкими. Первые две игры были с командами Бельгии (1:3) и Казахстана (4:0), говорили, что они будут сложными. Для нас это не сложно и не легко, это фактически так решено, и нам к ним нужно было готовиться правильно, теперь нам нужно правильно готовиться к этим играм. Мы не можем делить [матчи] на трудные, сложные и еще что-то.

Мы не можем оценивать состояние футболистов по какой-то шкале. Мы сделали маленький тест сегодня, когда будут цифры, мы сможем оценить его точно. Настроение я уже оценил, оно хорошее, а качество готовности оценим после того, как мне расшифруют [данные].

Мы готовимся к конкретной игре, и даже сегодняшняя тренировка уже была посвящена в какой-то степени тактическим вещам. Потихонечку накладываем в каждой тренировке какие-то элементы, которые нам нужны.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Сарвели: «Уверен, против Сан-Марино Россия сыграет в атакующий футбол»
Сегодня, 02:00 Комментарии1
Булыкин: «Обязаны набирать шесть очков в матчах с Сан-Марино и Кипром»
Сегодня, 00:50 Комментарии3
Быстров: «Если разовьем детские школы, у нас будут такие же Азары»
Сегодня, 00:24 Комментарии7
Кириченко: «Вопрос только в том, сколько голов забьем Сан-Марино»
Сегодня, 00:16 Комментарии2
Адиев: «Вопрос расширения РПЛ следует отложить до лучших времен»
Вчера, 22:55 Комментарии1
Геркус: «Увеличение количества клубов РПЛ – наша стратегическая задача»
Вчера, 19:32 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   38 / 816
01 июня в 01:33
Надо просто стараться в таких матчах больше забить и меньше пропустить. Кто знает, может придётся считать разницу.
barcamilan
barcamilan
   426 / 816
31 мая в 18:40
будет 6-0
Kresi frok
Kresi frok
   309 / 816
31 мая в 18:15
Для росийской сборной все соперники, как трудно преодолимое препятствие...
11-и метровый
11-и метровый
   96 / 816
31 мая в 17:07
Разве можно считать матч с Сан-Марино легким?
drug01
drug01
   64 / 816
31 мая в 16:48
Надо играть на победу.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100