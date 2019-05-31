Черчесов - о Сан-Марино: «Мы не должны делить матчи на легкие и сложные»

Главный тренер сборной России призывает не считать Сан-Марино и Кипр легкими соперниками. С этих команд россияне начнут свой путь в отборочном этапе Евро-2020.

Нам надо работать и тренироваться, поэтому мы не можем рассуждать такими категориями, что матчи будут легкими. Первые две игры были с командами Бельгии (1:3) и Казахстана (4:0), говорили, что они будут сложными. Для нас это не сложно и не легко, это фактически так решено, и нам к ним нужно было готовиться правильно, теперь нам нужно правильно готовиться к этим играм. Мы не можем делить [матчи] на трудные, сложные и еще что-то.

Мы не можем оценивать состояние футболистов по какой-то шкале. Мы сделали маленький тест сегодня, когда будут цифры, мы сможем оценить его точно. Настроение я уже оценил, оно хорошее, а качество готовности оценим после того, как мне расшифруют [данные].

Мы готовимся к конкретной игре, и даже сегодняшняя тренировка уже была посвящена в какой-то степени тактическим вещам. Потихонечку накладываем в каждой тренировке какие-то элементы, которые нам нужны.