Кирьяков: «Фернандес может стать усилением для „Зенита“ под Лигу чемпионов»

Экс-форвард сборной России Сергей Кирьяков считает, что «Зениту» потребуется усиление под Лигу чемпионов.

Оно определенно понадобится. Я думаю, что руководители «Зенита» и тренерский штаб это понимают. Наверняка будет проанализировано, какие позиции нужно усилить. В любом случае, клуб покинут несколько игроков. Даже в плане ротации состава и конкуренции нужна свежая кровь. Вернулся Джорджевич, о нем тоже надо подумать, поскольку на протяжении двух сезонов он показывает весьма приличный футбол. Есть много нюансов, которые будут влиять на селекционную работу.

В последнее время всё больше появляется информации о том, что интерес «Зенита» к Марио Фернандесу огромный. Думаю, что это усиление на уровне Лиги чемпионов.

Команда продлевает контракт с Жирковым? Я думаю, что Юрий больше заслужил своей игрой. То, что он вернулся после травмы, - показатель профессионального отношения к своему делу. Это сыграло свою роль.