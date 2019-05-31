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Кирьяков: «Фернандес может стать усилением для „Зенита“ под Лигу чемпионов»

31 мая 2019, 10:05

Экс-форвард сборной России Сергей Кирьяков считает, что «Зениту» потребуется усиление под Лигу чемпионов.

Оно определенно понадобится. Я думаю, что руководители «Зенита» и тренерский штаб это понимают. Наверняка будет проанализировано, какие позиции нужно усилить. В любом случае, клуб покинут несколько игроков. Даже в плане ротации состава и конкуренции нужна свежая кровь. Вернулся Джорджевич, о нем тоже надо подумать, поскольку на протяжении двух сезонов он показывает весьма приличный футбол. Есть много нюансов, которые будут влиять на селекционную работу.

В последнее время всё больше появляется информации о том, что интерес «Зенита» к Марио Фернандесу огромный. Думаю, что это усиление на уровне Лиги чемпионов.

Команда продлевает контракт с Жирковым?  Я думаю, что Юрий больше заслужил своей игрой. То, что он вернулся после травмы, - показатель профессионального отношения к своему делу. Это сыграло свою роль.

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Все комментарии
мяч квадратный
мяч квадратный
   425 / 816
31 мая в 23:16
зенит уже давно обирает российский чемпионат, как единороссы обирают российский народ.
серый1925
серый1925
   505 / 816
31 мая в 19:21
поживём увидим
cevin cigan
cevin cigan
   7 / 816
31 мая в 18:10
Такими темпами Зенит становится а-ля Бавария Мюнхен(забирая лучших из России)
Levadia
Levadia
   150 / 816
31 мая в 12:38
Усилил бы однозначно,но есть одно но!
ЦСКА не будет усиливать своего конкурента в чемпионате России.Если уж Марио куда и уйдёт,то в Европу.
Надо искать другие варианты усиления краёв.
Союзник противников
Союзник противников
   26 / 816
31 мая в 12:30
Надеюсь,что лозунг "ХРЕН ИМ" останется актуальным и на этот сезон.Пусть проваливаются в ЛЧ своими силами.
11-и метровый
11-и метровый ответил Ваня лучший
   96 / 816
31 мая в 12:25
И он слишком юный для Зенита. Там нужны люди от 35 до 38, а Марио всего 28
Старше, как братья Березуцие и Игнашевич.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   40 / 816
31 мая в 12:02
Конечно усилил БЫ. Но Супер Марио верен ЦСКА.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Caniggia
   121 / 816
31 мая в 11:50
И он слишком юный для Зенита. Там нужны люди от 35 до 38, а Марио всего 28
Caniggia
Caniggia
   54 / 816
31 мая в 11:28
Ни в какие Зениты Мариу не перейдёт! Это всё чушь и бредни! Если и уйдёт, то только в топ чемпионат.
beefs
beefs
   144 / 816
31 мая в 11:23
И ослабление ЦСКА...
cska plus
cska plus
   4 / 816
31 мая в 10:41
Марио в Зенит не пойдёт.
oFANATo
oFANATo
   63 / 816
31 мая в 10:29
Руки прочь от Фернандеса.
Морозовский
Морозовский
   10 / 816
31 мая в 10:25
Усилиться качественно "зене" вряд ли получится. Серьёзные игроки в Россию не хотят даже за деньги, да ещё и к тренеру, о котором никогда не слышали.
Литейный 4
Литейный 4
   12 / 816
31 мая в 10:18
Марио в Зенит вписался бы однозначно. Но этого к сожалению не произойдет. Гыгыгы
mordvin60
mordvin60
31 мая в 10:08
Не будет этого. К сожалению
Ненавижу спартак
Ненавижу спартак
   106 / 816
31 мая в 10:07
Еще один рыжий говорун комментирует то, чего не будет. Никто из ЦСКА в Зенит не перейдет.
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