ГлавнаяНовости

Чалов: «Хочу забить и порадовать болельщиков сборной России»

31 мая 2019, 14:35

Нападающий ЦСКА и сборной России Фёдор Чалов хочет порадовать болельщиков национальной команды в ближайших отборочных матчах Евро-2020 против Сан-Марино и Кипра.

Безусловно, хочется закрепиться в составе сборной, буду делать всё, чтобы это получилось. Все в рабочем режиме, не видел, чтобы кто-то был расслаблен. В этих играх хочется забить и порадовать болельщиков. Нам сделали игру с «Чертаново», и я думаю, что это будет хорошая игра для подготовки, с каждым разом чувствую себя намного лучше и комфортнее в сборной.

Сегодня 28 игроков сборной России провели тренировку.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Сарвели: «Уверен, против Сан-Марино Россия сыграет в атакующий футбол»
Сегодня, 02:00 Комментарии1
Булыкин: «Обязаны набирать шесть очков в матчах с Сан-Марино и Кипром»
Сегодня, 00:50 Комментарии3
Быстров: «Если разовьем детские школы, у нас будут такие же Азары»
Сегодня, 00:24 Комментарии7
Кириченко: «Вопрос только в том, сколько голов забьем Сан-Марино»
Сегодня, 00:16 Комментарии2
Адиев: «Вопрос расширения РПЛ следует отложить до лучших времен»
Вчера, 22:55 Комментарии1
Геркус: «Увеличение количества клубов РПЛ – наша стратегическая задача»
Вчера, 19:32 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   128 / 816
01 июня в 12:54
Если не забивать таким " грандам" , то не стоит и играть за сборную . Пусть даже и нашу.
RIR68
RIR68
   389 / 816
31 мая в 20:01
никто не будет против, если ты отдашь голевой пас, но гол лучше!
Багров-брат
Багров-брат
   361 / 816
31 мая в 16:47
Федя, парочку забей!...)))
kotmyshka
kotmyshka
   69 / 816
31 мая в 16:10
Забей!
4увак
4увак
   669 / 816
31 мая в 15:57
Удачи!
Морозовский
Морозовский
   10 / 816
31 мая в 15:33
Ну, давай!
4RT
4RT
   329 / 816
31 мая в 15:13
Купи себе молоток)
cska plus
cska plus
   4 / 816
31 мая в 14:58
Феде желаю удачи и обязательно забить пару голов за сборную.
Leha-ha50
Leha-ha50
   14 / 816
31 мая в 14:54
Поменьше болтай и больше пахай!!!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   60 / 816
31 мая в 14:53
НУ ЭТИМ ПОЧТАЛЬОНАМ ТЫ МОЖЕТ И ЗАБЬЁШЬ ГОЛ-ДРУГОЙ !
ТОЛЬКО КТО ЭТОМУ ПОРАДУЕТСЯ ???

ГЫ-ГЫ
112910315
112910315
   13 / 816
31 мая в 14:47
Удачи тебе, Фёдор!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100