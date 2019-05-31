Чалов: «Хочу забить и порадовать болельщиков сборной России»

Нападающий ЦСКА и сборной России хочет порадовать болельщиков национальной команды в ближайших отборочных матчах Евро-2020 против Сан-Марино и Кипра.

Безусловно, хочется закрепиться в составе сборной, буду делать всё, чтобы это получилось. Все в рабочем режиме, не видел, чтобы кто-то был расслаблен. В этих играх хочется забить и порадовать болельщиков. Нам сделали игру с «Чертаново», и я думаю, что это будет хорошая игра для подготовки, с каждым разом чувствую себя намного лучше и комфортнее в сборной.