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Черчесов объяснил вызов в сборную четверых голкиперов

31 мая 2019, 16:13

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил решение вызвать в команду четверых голкиперов: Гильерме, Андрея Лунева, Сергея Песьякова и Антона Шунина.

Мы вызвали четыре вратаря, потому что, если бы вызвали трех и кто-то заболел, мы бы вратаря вызывали с островов, а это неправильно. Поэтому вызвали четверых, тем более, Песьяков в первый раз, вчера мы с ним пообщались, оценим его не на дистанции, а воочию, поэтому, я думаю, это правильно. Когда идет чемпионат страны, все в тонусе и в рабочем состоянии. А сейчас, если вдруг что, мы бы искали их по всему миру, тем более не готовых.

Ребята в интервью сами говорили, что еще ничего не закончилось, и мы видим, что все живо тренируются. Сегодня у нас маленькое собрание будет, покажем какие-то нюансы по сопернику, чтобы понимали, что нас ждет, а потом конкретно перед каждыми играми будем делать теорию, чтобы конкретизировать. Мы наблюдаем независимо от имен, кто как будет готов, так мы будем оценивать и принимать решение по стартовому составу.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
   54 / 816
31 мая в 22:40
Чабан вызвал 4-х воротчиков. Видимо жутко боится грозных Марину и Кипр. И с каждым из воротчиков сейчас отрабатывает разные варианты двух, трёх, четырёх этажных автобусов, ведь соперники, как всегда, очень серьёзные.
Шишанутый
Шишанутый
   23 / 816
31 мая в 21:49
Бывший вратарь вызвал в сборную побольше вратарей. По моему все логично!
pomor45
pomor45
   283 / 816
31 мая в 20:46
Мушкетёров у Дюма тоже было четыре. Сначала, как по названию романа, - три. Потом, видимо, то же подумал:"А ну, как кого из них понос проберёт". И решил для страховки добавить четвёртого.
Kresi frok
Kresi frok
   309 / 816
31 мая в 18:22
Вратаря праэкта и Шурина было бы вполне достаточно!
beefs
beefs
   144 / 816
31 мая в 17:38
Игры предстоят очень трудные...
EAGuar As
EAGuar As
   75 / 816
31 мая в 17:17
А Левашова забыл .
Морозовский
Морозовский
   10 / 816
31 мая в 17:13
С Мариной сразу трём вратарям дать возможность по сухарю сделать! После матча Игоря в эксперты!
КЭТиК
КЭТиК
   67 / 816
31 мая в 17:09
С Сан-Морино должен стоять четвертый вратарь.
severnyj84
severnyj84
   152 / 816
31 мая в 17:09
То, что не взяли максимушко тарасовского большая ошибка, пять вратарей было бы надежнее.
blitz
blitz
   214 / 816
31 мая в 16:55
Да же четыре вратаря не смогут заменить одного Акинфеева. Нет пока в нашей сборной ему замены.
Faustello
Faustello ответил Jum13
   102 / 816
31 мая в 16:54
Это план - поставить сразу четверых в раму
На следующих сборах:
- Мы вызвали 15 вратарей, потому что бизнес с молодыми полевыми игроками мой спалили, а воротчиков я и без Агузаровой под себя подомну!
Юрниекс
Юрниекс
   310 / 816
31 мая в 16:42
Взяли бы и одного хряка...просто так,для смеха...
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   81 / 816
31 мая в 16:21
Больше воротчиков хороших и разных!
Jum13
Jum13
   62 / 816
31 мая в 16:20
Это план - поставить сразу четверых в раму
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