Черчесов объяснил вызов в сборную четверых голкиперов

Главный тренер сборной России объяснил решение вызвать в команду четверых голкиперов: Гильерме, Андрея Лунева, Сергея Песьякова и Антона Шунина.

Мы вызвали четыре вратаря, потому что, если бы вызвали трех и кто-то заболел, мы бы вратаря вызывали с островов, а это неправильно. Поэтому вызвали четверых, тем более, Песьяков в первый раз, вчера мы с ним пообщались, оценим его не на дистанции, а воочию, поэтому, я думаю, это правильно. Когда идет чемпионат страны, все в тонусе и в рабочем состоянии. А сейчас, если вдруг что, мы бы искали их по всему миру, тем более не готовых.

Ребята в интервью сами говорили, что еще ничего не закончилось, и мы видим, что все живо тренируются. Сегодня у нас маленькое собрание будет, покажем какие-то нюансы по сопернику, чтобы понимали, что нас ждет, а потом конкретно перед каждыми играми будем делать теорию, чтобы конкретизировать. Мы наблюдаем независимо от имен, кто как будет готов, так мы будем оценивать и принимать решение по стартовому составу.