Черчесов: «Мы не хотим ажиотажа вокруг матча с „Чертаново“»

Наставник сборной России рассказал о составе команды, а также поделился мыслями о товарищеском матче с «Чертаново», который станет подготовительным перед отборочными играми Евро-2020.

Список может быть расширен только на одного футболиста, потому что всегда было 24 полевых игрока, сейчас будет 25. Все будут здесь, никто не покинет сборную. Что касается новеньких, нужно дать им еще время, потом пообщаться, чтобы мы оценили, но у всех настроение нормальное.

Понятно, что мы могли бы сыграть и между собой, но это воспринималось бы как тренировка. А так «Чертаново» дало добро, оно близко к нам, хорошая команда, для нас это будет правильным. Чтобы были зрители, есть определенные условия, которые нужно соблюдать - полиция, охрана, многие нюансы. Вдобавок мы не хотим ажиотажа, потому что нам не надо это для работы, хотя болельщиков мы любим.