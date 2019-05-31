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Черчесов: «Мы не хотим ажиотажа вокруг матча с „Чертаново“»

31 мая 2019, 14:41

Наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал о составе команды, а также поделился мыслями о товарищеском матче с «Чертаново», который станет подготовительным перед отборочными играми Евро-2020.

Список может быть расширен только на одного футболиста, потому что всегда было 24 полевых игрока, сейчас будет 25. Все будут здесь, никто не покинет сборную. Что касается новеньких, нужно дать им еще время, потом пообщаться, чтобы мы оценили, но у всех настроение нормальное.

Понятно, что мы могли бы сыграть и между собой, но это воспринималось бы как тренировка. А так «Чертаново» дало добро, оно близко к нам, хорошая команда, для нас это будет правильным. Чтобы были зрители, есть определенные условия, которые нужно соблюдать - полиция, охрана, многие нюансы. Вдобавок мы не хотим ажиотажа, потому что нам не надо это для работы, хотя болельщиков мы любим.

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Все комментарии
мяч квадратный
мяч квадратный
   425 / 816
31 мая в 23:13
Конечно не надо ажиотажа. А то ещё как народ повалит на футбол... Лучше втихаря матч провести, что б никто не видел.
Novograd
Novograd
   439 / 816
31 мая в 17:26
Итальянци все таки должни парвать
Balanenok
Balanenok
   92 / 816
31 мая в 17:23
Матч серьезный, с грандом ФНЛ.
112910415
112910415
   111 / 816
31 мая в 16:44
а матч-то важный, полезный!
cska plus
cska plus
   4 / 816
31 мая в 15:52
Это будет тренировка.
КЭТиК
КЭТиК
   67 / 816
31 мая в 15:09
Можно было и заработать на продаже билетов.
STVA 1
STVA 1
   28 / 816
31 мая в 15:03
Вдобавок мы не хотим ажиотажа - говорит Стасик)))

Ну и правильно , а то не дай Бог , мальчишки с Чертаново ЗМС обуют!!!
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