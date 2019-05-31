Червиченко - о лимите на легионеров: «Россиян на поле должно быть больше»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением об изменении лимита на легионеров в РПЛ .

Я очень сомневаюсь, что решение по лимиту будет каким-то неожиданным. На мой взгляд, все примерно уже представляют, о чем идет речь. Что касается различных формул, то я тут немножко ортодоксален. Считаю, что россиян на поле должно быть больше. У нас всё-таки российский чемпионат, а не открытый. В конце концов, логично, что мы должны развивать свой футбол и отечественных игроков, которые будут выступать в сборной. Когда мы платим своим ребятам, то практически все деньги оставляем в России, а не отдаем их куда-то на сторону.

Легионеры уедут, а российские ребята останутся на родине. Сейчас наших футболистов критикуют за то, что они много получают, но по большому счету все эти деньги остаются в России, на них они живут здесь, вкладывают в дело тоже в нашей стране. Но это отступление. Команды должны добавлять в заявку доморощенных игроков, и это не должно быть профанацией. Причем, не только у «Зенита», «Спартака», ЦСКА и «Краснодара», но и у других клубов. Ведь сейчас у других клубов, кроме названных, нет постоянной подпитки своими игроками из молодежных команд. Надо это стимулировать.

Более жесткий лимит на легионеров заставит менеджеров покупать более серьезных иностранцев и не тратить деньги на что попало. Я - за это. Хотя, возможно, следует облегчить лимит для дружественных нам стран, как, например, это сделали для белорусов. Не для прибалтов, конечно, а для тех, кто имеет с нами добрососедские отношения. Футболисты таких стран должны понимать, что они нам не чужие.