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Червиченко - о лимите на легионеров: «Россиян на поле должно быть больше»

31 мая 2019, 10:33

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением об изменении лимита на легионеров в РПЛ.

Я очень сомневаюсь, что решение по лимиту будет каким-то неожиданным. На мой взгляд, все примерно уже представляют, о чем идет речь. Что касается различных формул, то я тут немножко ортодоксален. Считаю, что россиян на поле должно быть больше. У нас всё-таки российский чемпионат, а не открытый. В конце концов, логично, что мы должны развивать свой футбол и отечественных игроков, которые будут выступать в сборной. Когда мы платим своим ребятам, то практически все деньги оставляем в России, а не отдаем их куда-то на сторону.

Легионеры уедут, а российские ребята останутся на родине. Сейчас наших футболистов критикуют за то, что они много получают, но по большому счету все эти деньги остаются в России, на них они живут здесь, вкладывают в дело тоже в нашей стране. Но это отступление. Команды должны добавлять в заявку доморощенных игроков, и это не должно быть профанацией. Причем, не только у «Зенита», «Спартака», ЦСКА и «Краснодара», но и у других клубов. Ведь сейчас у других клубов, кроме названных, нет постоянной подпитки своими игроками из молодежных команд. Надо это стимулировать.

Более жесткий лимит на легионеров заставит менеджеров покупать более серьезных иностранцев и не тратить деньги на что попало. Я - за это. Хотя, возможно, следует облегчить лимит для дружественных нам стран, как, например, это сделали для белорусов. Не для прибалтов, конечно, а для тех, кто имеет с нами добрососедские отношения. Футболисты таких стран должны понимать, что они нам не чужие.

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Все комментарии
dino-hsv
dino-hsv
   80 / 816
31 мая в 15:37
"но по большому счету все эти деньги остаются в России, на них они живут здесь, вкладывают в дело тоже в нашей стране" - вот я и смотрю, что экономика у нас растет и процветает, благодаря нашим замечательным футболистам! спасибо вам и вашим отчислениям в бюджет!
safari-05
safari-05
   682 / 816
31 мая в 15:31
Деньги, говорит, остаются у нас. В Монако никто не транжирит.
safari-05
safari-05
   682 / 816
31 мая в 15:29
В финале ЛЕ играл всего лишь один англичанин.
starche
starche
   592 / 816
31 мая в 14:44
Надо лечиться.
STVA 1
STVA 1
   28 / 816
31 мая в 13:54
Что то без червя ни одна новость о футболе не проходит!
Levadia
Levadia ответил cska plus
   150 / 816
31 мая в 13:17
Оказывается червь кроме правды о спартаке умеет в целом мыслить о футболе.
Обычный популизм,не имеющий никакого отношения к мышлению и анализу ситуации!
Союзник противников
Союзник противников
   26 / 816
31 мая в 12:29
Мутота.И так уже по паспорту на поле выпускают.Отменить лимит и установить потолок зарплат,навсегда забыв о мифическом существовании у нас частных клубов. Всё из бюджетов разных уровней,только схемы и размеры различаются.
mihaluch
mihaluch
   38 / 816
31 мая в 11:49
Лимит надо делать на зарплату,кроме заслуженных футболистов.
cska plus
cska plus
   4 / 816
31 мая в 11:41
Оказывается червь кроме правды о спартаке умеет в целом мыслить о футболе.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   81 / 816
31 мая в 11:15
То что он предлагает вообще к футболу отношения не имеет.
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