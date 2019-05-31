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Червиченко: «Впервые „Спартак“ заявил, что не претендует на чемпионство»

31 мая 2019, 09:31

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о задачах «красно-белых» на следующий сезон. Руководство клуба поручило Олегу Кононову вывести команду в Лигу чемпионов и выиграть Кубок России.

Можно только посмеяться, наверное. Ведь на моей памяти - это первый случай, когда перед началом сезона в «Спартаке» официально заявили, что не будут бороться за чемпионство. Может, пытаются найти выход из ситуации от лукавого? Ведь с чемпионством у «Спартака» постоянно мимо. Видимо, стали адекватно оценивать состояние дел и футбола, который показывает команда. С небес спустились и начали говорить о каких-то реальных вещах - задачи как раз соответствуют тому, что именно сейчас «Спартак» из себя представляет.

С нынешним составом он вряд ли может бороться за место в тройке. А Кубок… его способна выиграть любая команда. «Урал» мог в этом году, «Тосно» выигрывал. Хотя последние 16 лет как-то с этим у «Спартака» не ладится. Еще при мне в последний раз в 2003 году выиграли и всё.

Моя претензия к Кононову: он не сделал из команды бойца и победителя. По моим прикидкам было достаточно много вымученных побед у «Спартака», причем не всегда они вытекали из логики борьбы и того, что мы видели на поле. При этом в команде не только нет духа победителя, но уже отсутствует и коммерческий дух. Получается, ребята не очень хотят зарабатывать, раз не поборолись в последнем туре за 4-е место и прямую путевку в Лигу Европы. Это ведь премиальные. Получается, те, кто ездил в Оренбург, не захотели постараться, чтобы обеспечить себе дополнительный доход.

При этом Кононов обвинил в поражении молодого вратаря Максименко. «Спартак» по-хорошему вообще должен был получать четыре мяча в свои ворота, но спасал голкипер. Мы увидели безвольную команду в Оренбурге, а на бровке стояла какая-то ипохондрия, а не тренер.

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Все комментарии
mortid
mortid ответил Ненавижу спартак
   145 / 816
01 июня в 03:59
И не возьмет тарасовка еврокубок никогда, кубок Канделаки ваш предел.
Эээээ, не надо грязи, Copa del Sol брали? брали, а это еврокубок ))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   211 / 816
31 мая в 18:45
Какое там чемпионство ?! С таким тренером и никакущей селекцией в ФНЛ бы не вылететь !
Gunther
Gunther ответил счет 7-0
31 мая в 18:35
Спартак чемпион стало чем-то смешным и совсем коррупционным.
продолжайте, ваша агония смешна.
А клуб впервые сделал все разумно сняв давление с тренера и игроков.
Лакшери
Лакшери
   110 / 816
31 мая в 17:51
Даже на кубок Канделаки не претендуют ?((
счет 7-0
счет 7-0
   402 / 816
31 мая в 17:27
Спартак чемпион стало чем-то смешным и совсем коррупционным.
Ненавижу спартак
Ненавижу спартак ответил brooks
   106 / 816
31 мая в 17:24
То, что возьмут кубок ЛЕ, это заявления зени. И не только кубок ЛЕ, но и кубок ЛЧ. А Спартак ни разу не говорил, что возьмут кубок ЛЕ. Так что не надо ля-ля)
И не возьмет тарасовка еврокубок никогда, кубок Канделаки ваш предел.
brooks
brooks ответил cska plus
   562 / 816
31 мая в 15:41
Даже удивительно, кстати, не только чемпионство а ещё не заявил, что возьмут кубок ЛЕ.
То, что возьмут кубок ЛЕ, это заявления зени. И не только кубок ЛЕ, но и кубок ЛЧ. А Спартак ни разу не говорил, что возьмут кубок ЛЕ. Так что не надо ля-ля)
Байкал-38
Байкал-38
   19 / 816
31 мая в 12:59
Да чёрт с этими заявлениями, у Спартака тренер ипохондрия!

Ипохондрия — это невротическое расстройство, при котором основным симптомом является чрезмерная озабоченность собственным здоровьем в целом, или функционированием какого-либо органа, или, реже, состоянием своих умственных способностей. Это расстройство обычно ассоциируется с тревогой и депрессией; может быть проявлением тяжелого психического заболевания.
Юрниекс
Юрниекс
   310 / 816
31 мая в 12:56
16лет быстро пролетят. А там можно будет и подумать..А пока и кубка верблюда имени Канделаки хватит...
За адекватность
За адекватность
   34 / 816
31 мая в 12:40
Заявлять можно все, что угодно. Вон в "Тамбове" заявили, что будут бороться за место в ЛЕ. При Вашем президентстве заявляли, а в результате 10 и 8 место, если память не изменяет. Лучше меньше заявлять, а больше делать. А то у нас все любят заявлять, а по итогам начинают искать, что же пошло не так. И это касается не только "Спартака". Полностью субъективное мнение, на репрезентативность не претендую.
Союзник противников
Союзник противников
   26 / 816
31 мая в 12:19
Давно ожидаемая трезвая самооценка "Спартака", с трудом избавляющегося от заносчивости и завышенной самооценки.
Некит_Зенит
Некит_Зенит
   277 / 816
31 мая в 12:11
Хахахаха ааахахаха хахаха стыдно за спартак ахаха
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   60 / 816
31 мая в 11:09
НУ ЗА КУБОК МАТЧ-ПРЕМЬЕР ДОЛЖНЫ ПОБОРОТЬСЯ !!!

ГЫ-ГЫ-ГЫ
mihaluch
mihaluch
   38 / 816
31 мая в 10:44
Кубок возьмут тот же что и перед началом прошлого сезона.
parallels
parallels
   2 / 816
31 мая в 10:36
какой позор! да, филл?)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   11 / 816
31 мая в 10:21
Да Федун уже сказал, что следующее чемпионство на вековой юбилей народных запланировано. Поэтому можно не напрягаЦЦа...
Литейный 4
Литейный 4
   12 / 816
31 мая в 10:08
Пиджак доведёт свиней до Пердива на радость всей стране. Гыгыгы
Ненавижу спартак
Ненавижу спартак
   106 / 816
31 мая в 09:59
Напомнил хрякам, при ком тарасовка последний раз выигрывала кубок :)
oFANATo
oFANATo
   63 / 816
31 мая в 09:58
Можно только посмеяться.

АХА-ХА-ХА-ХА-ХА!
Albasin
Albasin
   159 / 816
31 мая в 09:56
В тарасятнике упадок сил от скандалов и склок.
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   173 / 816
31 мая в 09:54
Спартак о себе вновь заявит в Лиге Европы антирекордом.😁
makkie
makkie
   25 / 816
31 мая в 09:47
Получается, ребята не очень хотят зарабатывать, раз не поборолись в последнем туре за 4-е место и прямую путевку в Лигу Европы. Это ведь премиальные. Получается, те, кто ездил в Оренбург, не захотели постараться, чтобы обеспечить себе дополнительный доход.
__________________________________

Всё проще - похоже, снова сливаем ЛЕ уже в квалификации.
Попадание в группу - это 6 матчей, а тут можно всего 2 сыграть и с кислыми щами извиниться перед болельщиками.
Так и будет скорее всего, ничего нового...
zamsb
zamsb
   702 / 816
31 мая в 09:43
Что бы чего то достичь, нужна стратегия развития. А ее как раз и нет в Спартаке.
cska plus
cska plus
   4 / 816
31 мая в 09:41
Даже удивительно, кстати, не только чемпионство а ещё не заявил, что возьмут кубок ЛЕ.
anfield1984
anfield1984
   45 / 816
31 мая в 09:38
Жирный прав
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