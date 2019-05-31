Червиченко: «Впервые „Спартак“ заявил, что не претендует на чемпионство»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о задачах «красно-белых» на следующий сезон. Руководство клуба поручило вывести команду в Лигу чемпионов и выиграть Кубок России.

Можно только посмеяться, наверное. Ведь на моей памяти - это первый случай, когда перед началом сезона в «Спартаке» официально заявили, что не будут бороться за чемпионство. Может, пытаются найти выход из ситуации от лукавого? Ведь с чемпионством у «Спартака» постоянно мимо. Видимо, стали адекватно оценивать состояние дел и футбола, который показывает команда. С небес спустились и начали говорить о каких-то реальных вещах - задачи как раз соответствуют тому, что именно сейчас «Спартак» из себя представляет.

С нынешним составом он вряд ли может бороться за место в тройке. А Кубок… его способна выиграть любая команда. «Урал» мог в этом году, «Тосно» выигрывал. Хотя последние 16 лет как-то с этим у «Спартака» не ладится. Еще при мне в последний раз в 2003 году выиграли и всё.

Моя претензия к Кононову: он не сделал из команды бойца и победителя. По моим прикидкам было достаточно много вымученных побед у «Спартака», причем не всегда они вытекали из логики борьбы и того, что мы видели на поле. При этом в команде не только нет духа победителя, но уже отсутствует и коммерческий дух. Получается, ребята не очень хотят зарабатывать, раз не поборолись в последнем туре за 4-е место и прямую путевку в Лигу Европы. Это ведь премиальные. Получается, те, кто ездил в Оренбург, не захотели постараться, чтобы обеспечить себе дополнительный доход.

При этом Кононов обвинил в поражении молодого вратаря Максименко. «Спартак» по-хорошему вообще должен был получать четыре мяча в свои ворота, но спасал голкипер. Мы увидели безвольную команду в Оренбурге, а на бровке стояла какая-то ипохондрия, а не тренер.