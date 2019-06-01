Рейна: «Клопп никогда не сдается. Надеюсь, „Ливерпуль“ выиграет»

Вратарь «Милана» поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов «Тоттенхэм» - «Ливерплуь».

Ранее испанец, напомним, защищал цвета мерсисайдцев.

«Ливерпулю» не привыкать играть в финале, эта команда доказала, что вновь заслужила решающий матч. Надеюсь, они смогут выиграть, показав отличный футбол. Клопп упрямый человек, он никогда не сдается, как и его команды.

«Тоттенхэм» - это команда, часто меняющая свой стиль, тогда как «Ливерпуль» философию не меняет. Думаю, «красные» постараются захватить инициативу и не быть пассивными.