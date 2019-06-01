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Рейна: «Клопп никогда не сдается. Надеюсь, „Ливерпуль“ выиграет»

01 июня 2019, 18:05
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Вратарь «Милана» Пепе Рейна поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов «Тоттенхэм» - «Ливерплуь».

Ранее испанец, напомним, защищал цвета мерсисайдцев.

«Ливерпулю» не привыкать играть в финале, эта команда доказала, что вновь заслужила решающий матч. Надеюсь, они смогут выиграть, показав отличный футбол. Клопп упрямый человек, он никогда не сдается, как и его команды.

«Тоттенхэм» - это команда, часто меняющая свой стиль, тогда как «Ливерпуль» философию не меняет. Думаю, «красные» постараются захватить инициативу и не быть пассивными.

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   37 / 816
01 июня в 18:55
А Почеттино якобы всегда сдаётся...
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