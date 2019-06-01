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Моуриньо объяснил, почему Роналду особенный

01 июня 2019, 17:17

Португальский специалист Жозе Моуриньо рассказал, за счет чего нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду выделяется среди других футболистов.

Разница между ним и другими кроется в его голове. Его преимущество — в его ДНК. Амбиции, мотивация, личная гордость - этого всего не купишь, все это дается с рождения.

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Naimi Nabi
Naimi Nabi
   490 / 816
02 июня в 08:40
хеден шолдрес
Bavaria_M
Bavaria_M ответил Капитан Врунгель
   94 / 816
02 июня в 06:07
Гном одарен был лишь хави и инестой, Ну и судьями, без них он постышка,не удивлюсь если и его жене они забивали голешники, и детишки их, а не гнома, а гном в этот момент забивал Педро с бускетсом
Bavaria_M
Bavaria_M
   94 / 816
02 июня в 06:04
Все Так
No problem
No problem
   101 / 816
01 июня в 19:41
Че не говори,
но Рон реально заслужил свое.
История помнит героев,а не всяких мелочных особей,которые всячески хотят осквернить имя его.
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
   368 / 816
01 июня в 18:13
Да уж! Тут нечего добавить. Выдающийся футболист , профессионал и образец трудолюбия и самоотдачи!! Номер 1 , даже не обсуждается!
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель
   3 / 816
01 июня в 17:50
Есть выражение - порядок бьёт класс, а Роналду создал выражение - трудолюбие бьёт природную одарённость. Месси более одарён от природы, чем португалец, с этим трудно спорить, но Роналду своими тренировками, своим желанием быть лучше, своим упорством не просто нивелировал разницу с аргентинцем, а и превзошёл его. Мяч Модрича должен был быть у Роналду - аргентинец бит упорством и трудом.
cevin cigan
cevin cigan
   7 / 816
01 июня в 17:44
Трудолюбию Рона,остаётся только завидовать.
STVA 1
STVA 1
   28 / 816
01 июня в 17:28
Мне кажется , что Моур главное забыл , это кропотливый труд на тренировках . Без него и амбции ничего не стоят .
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