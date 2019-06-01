Моуриньо объяснил, почему Роналду особенный

Португальский специалист рассказал, за счет чего нападающий «Ювентуса» выделяется среди других футболистов.

Разница между ним и другими кроется в его голове. Его преимущество — в его ДНК. Амбиции, мотивация, личная гордость - этого всего не купишь, все это дается с рождения.