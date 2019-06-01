Моуриньо объяснил, почему Роналду особенный

Португальский специалист Жозе Моуриньо рассказал, за счет чего нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду выделяется среди других футболистов.
Разница между ним и другими кроется в его голове. Его преимущество — в его ДНК. Амбиции, мотивация, личная гордость - этого всего не купишь, все это дается с рождения.
но Рон реально заслужил свое.
История помнит героев,а не всяких мелочных особей,которые всячески хотят осквернить имя его.
но Рон реально заслужил свое.
История помнит героев,а не всяких мелочных особей,которые всячески хотят осквернить имя его.