ГлавнаяНовости

Песьяков: «Финал Лиги чемпионов смотрел, игра была местами скучная»

02 июня 2019, 13:38

Голкипер сборной России Сергей Песьяков поделился впечатлениями от финального матча Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» (0:2). 

Финал Лиги чемпионов смотрел, игра была местами скучная — то спокойствие, то катали мяч, но хорошая игра. Рад за Клоппа, потому что было много поражений в финале. Алиссон — один из лучших игроков матча, очень хорошо сыграл.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Сарвели: «Уверен, против Сан-Марино Россия сыграет в атакующий футбол»
Сегодня, 02:00 Комментарии1
Булыкин: «Обязаны набирать шесть очков в матчах с Сан-Марино и Кипром»
Сегодня, 00:50 Комментарии3
Быстров: «Если разовьем детские школы, у нас будут такие же Азары»
Сегодня, 00:24 Комментарии7
Кириченко: «Вопрос только в том, сколько голов забьем Сан-Марино»
Сегодня, 00:16 Комментарии2
Адиев: «Вопрос расширения РПЛ следует отложить до лучших времен»
Вчера, 22:55 Комментарии1
Геркус: «Увеличение количества клубов РПЛ – наша стратегическая задача»
Вчера, 19:32 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
   39 / 816
02 июня в 14:44
Песьяков точно смотрел весь матч? Про какие места он говорит? С 4 минуты по 87 минуту была не то, что скучная, была нудная игра.
Ливер засушил игру, а Тоттем ничего не мог поделать. Моменты были конечно, но толку то.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   81 / 816
02 июня в 14:22
Был бы среди финалистов Аякс было бы веселее.
Союзник противников
Союзник противников
   26 / 816
02 июня в 14:19
Все спартачи болели за своего осквернителя.Это так патриотично!
вoлгoдoн
вoлгoдoн
   107 / 816
02 июня в 13:45
г..но была игра,но так часто бывает в финалах
не те клубы случайно попали
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100