Песьяков: «Финал Лиги чемпионов смотрел, игра была местами скучная»

Голкипер сборной России Сергей Песьяков поделился впечатлениями от финального матча Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» (0:2).
Финал Лиги чемпионов смотрел, игра была местами скучная — то спокойствие, то катали мяч, но хорошая игра. Рад за Клоппа, потому что было много поражений в финале. Алиссон — один из лучших игроков матча, очень хорошо сыграл.
Ливер засушил игру, а Тоттем ничего не мог поделать. Моменты были конечно, но толку то.
Ливер засушил игру, а Тоттем ничего не мог поделать. Моменты были конечно, но толку то.
не те клубы случайно попали
не те клубы случайно попали