Песьяков: «Финал Лиги чемпионов смотрел, игра была местами скучная»

Голкипер сборной России поделился впечатлениями от финального матча Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» (0:2).

Финал Лиги чемпионов смотрел, игра была местами скучная — то спокойствие, то катали мяч, но хорошая игра. Рад за Клоппа, потому что было много поражений в финале. Алиссон — один из лучших игроков матча, очень хорошо сыграл.