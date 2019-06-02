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Дзюба: «„Ливерпуль“ выиграл - это самое главное»

02 июня 2019, 11:55
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Форвард «Зенита» Артём Дзюба поделился впечатлениями после финального матча Лиги чемпионов

Заснул ли я во время просмотра? Ну как тут заснуть. «Ливерпуль» выиграл — это самое главное. 

Ранее сообщалось, что игрок этим летом может перейти в один из клубов АПЛ

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Союзник противников
   211 / 816
02 июня в 14:54
Тебе что с этого,обалдуй???
Он уже почти англычанин !!! ))))
Союзник противников
Союзник противников
   26 / 816
02 июня в 14:20
Тебе что с этого,обалдуй???
DXTK
DXTK
   331 / 816
02 июня в 12:14
это он так радуется победе Ливера или думает связи мендеша в АПЛ помогут ему попасть на энфилд?

но сегодня Ливер не покупает бревна, прошли времена Кэррола и Баллотели. так что дзюба может закатать губу и ложиться спосйно спать......
parallels
parallels
   2 / 816
02 июня в 11:58
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