Дзюба: «„Ливерпуль“ выиграл - это самое главное»

Форвард «Зенита» Артём Дзюба поделился впечатлениями после финального матча Лиги чемпионов.
Заснул ли я во время просмотра? Ну как тут заснуть. «Ливерпуль» выиграл — это самое главное.
Ранее сообщалось, что игрок этим летом может перейти в один из клубов АПЛ.
но сегодня Ливер не покупает бревна, прошли времена Кэррола и Баллотели. так что дзюба может закатать губу и ложиться спосйно спать......
но сегодня Ливер не покупает бревна, прошли времена Кэррола и Баллотели. так что дзюба может закатать губу и ложиться спосйно спать......