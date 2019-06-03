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Ибрагимович отметился эффектным голом через себя

сегодня, 10:39
Лос-Анджелес ГэлаксиЛоготип футбольный клуб Лос-Анджелес Гэлакси1 : 2Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)Нью-Инглэнд РеволюшнМатч завершен

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович забил красивый гол в матче очередного тура МЛС против «Нью-Инглэнд Революшн», который, однако, не помог его команде зацепить очки - хозяева уступили со счетом 1:2.

Это уже 11-й гол 37-летнего шведа в 12 матчах. Лидирует в гонке снайперов Карлос Вела из «Лос-Анджелеса» (16 голов в 16 встречах).

Отметим, что до этого Ибрагимович получил два матча дисквалификации за стычку с вратарем другой команды.

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Все комментарии
Rheinfall
Rheinfall
   322 / 846
сегодня в 14:21
Умеет Ибра красивые голы забивать.
КЭТиК
КЭТиК
   72 / 846
сегодня в 13:30
Гэлакси - это цирк одного артиста: Ибрагимовича.
dzvinka
dzvinka
   46 / 846
сегодня в 12:37
развлекается себе в аматорской лиге)))
Caniggia
Caniggia
   37 / 846
сегодня в 12:21
Ибра по прежнему очень крут, наверное, сейчас самый крутой игрок в МЛС! Просто поражаешься, сколько по настоящему красивейших шедевров забил за свою карьеру этот швед!
Zlatan35
Zlatan35
   96 / 846
сегодня в 11:18
В тридцать семь, как в двадцать пять, вторая молодость опять). Неувядающий Zlatan.
Гол достойный финала Лиги Чемпионов. Браво, Zlatan.
Кто-то в 27 бьёт болельщиков по лицу, чужие интимные фотки выкладывает на всеобщее обозрение, а кто-то в 37 забивает голы-красавцы на радость своим фанам.
Artuom
Artuom ответил cska plus
   32 / 846
сегодня в 10:48
Точно говорят, что мастерство не пропьёшь, был Златан кудесником им и остался.
Ибра любит красивые забивать. Сколько было вони что ему везёт во многих голах(как например гол Англии)... Но если футболист не попробует, у него никогда и не получится такой шедевр сотворить, а значит ещё решиться нужно попробовать сделать что-то экстраординарное! Да и учитывая количество красивых голов Златана больше уверенности именно в мастерстве, а не в везении(ну не может так часто везти!)
cska plus
cska plus
   5 / 846
сегодня в 10:42
Точно говорят, что мастерство не пропьёшь, был Златан кудесником им и остался.
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