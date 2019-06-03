Ибрагимович отметился эффектным голом через себя

сегодня, 10:39

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» забил красивый гол в матче очередного тура МЛС против «Нью-Инглэнд Революшн», который, однако, не помог его команде зацепить очки - хозяева уступили со счетом 1:2.

Это уже 11-й гол 37-летнего шведа в 12 матчах. Лидирует в гонке снайперов Карлос Вела из «Лос-Анджелеса» (16 голов в 16 встречах).

Отметим, что до этого Ибрагимович получил два матча дисквалификации за стычку с вратарем другой команды.