Ибрагимович отметился эффектным голом через себя

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович забил красивый гол в матче очередного тура МЛС против «Нью-Инглэнд Революшн», который, однако, не помог его команде зацепить очки - хозяева уступили со счетом 1:2.
Это уже 11-й гол 37-летнего шведа в 12 матчах. Лидирует в гонке снайперов Карлос Вела из «Лос-Анджелеса» (16 голов в 16 встречах).
Отметим, что до этого Ибрагимович получил два матча дисквалификации за стычку с вратарем другой команды.
Гол достойный финала Лиги Чемпионов. Браво, Zlatan.
Кто-то в 27 бьёт болельщиков по лицу, чужие интимные фотки выкладывает на всеобщее обозрение, а кто-то в 37 забивает голы-красавцы на радость своим фанам.
Гол достойный финала Лиги Чемпионов. Браво, Zlatan.
Кто-то в 27 бьёт болельщиков по лицу, чужие интимные фотки выкладывает на всеобщее обозрение, а кто-то в 37 забивает голы-красавцы на радость своим фанам.