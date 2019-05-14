Чемпион Франции без «читов»

14 мая 2019, 09:00

Чемпионат Франции состоит из ПСЖ и всех остальных. Среди остальных безусловно лучшей командой стал «Лилль». «Соккер.ру» - о «втором» чемпионе Франции.

ПСЖ должен был повысить привлекательность чемпионата Франции, его зрелищность и яркость. Вместо этого парижане лишь способствовали тому, что этот турнир потерял главную интригу – чемпионскую. Причем потерял ее заранее на долгие годы. А когда чемпион известен заранее, резко понижается интерес ко всему турниру в целом. Зачем смотреть на возню и старания остальных, когда в лиге существует команда с неограниченными ресурсами и возможностями.

Интересно было бы вам играть в компьютерную игру, зная, что один из ваших соперников напропалую использует чит-коды на бесконечное золото, боеприпасы и так далее? Вряд ли. Поэтому любители футбола и отворачиваются постепенно от французского первенства. Следят за ним лишь самые преданные фанаты отдельных клубов, которым доставляет удовольствие сам процесс, а не конечный результат.

Футбол во Франции чаще всего командами демонстрируется не самый товарный, но все же есть отдельные клубы, чьи игры гарантированно могут доставить удовольствие именно процессом. Среди них особняком стоит «Лилль», который за два тура до конца чемпионата обеспечил себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон. Да и наверняка он станет вторым в Лиге 1, поскольку опережает «Лион» на шесть очков и упустит преимущество при невероятном стечении обстоятельств.

Получается, что если бы не «читы» ПСЖ , то чемпионом Франции был бы «Лилль». И это – заслуженно. Давайте разберемся в факторах такого успеха, который во многом неожиданный, поскольку «Лилль» в прошлом сезоне финишировал на 17-м месте, оторвавшись от опасной зоны стыковых матчей всего на одно очко. Само по себе такое преображение феноменально.

Отсутствие других нагрузок

«Лилль» изначально сделал ставку на внутренний чемпионат. Понятно, что ни о каких еврокубках после минувшего провального сезона речи не шло. Но «доги» пошли еще дальше и довольно быстро избавили себя от нагрузок в Кубке лиги и Кубке Франции. Из первого турнира «Лилль» вылетел еще в октябре, из второго, который стартует гораздо позже, - в феврале. Без особого сожаления и напряжения. Весь сезон «Лилль» жил только в цикле внутреннего чемпионата, пока другие клубы пытались разорваться и устроить себе жизнь во всех турнирах. Это обеспечило «Лиллю» твердую физическую основу и ровную форму, из чего вытекает следующий пункт.

Стабильность

«Лилль» на протяжении всего сезона стал самой стабильной командой. Волны его формы и результатов если и были, то едва заметные, которые не сказывались в целом на восприятии команды. «Лилль» в отличие от ряда других французских команд играл в один и тот же футбол на протяжении всего сезона. Не в том значении, что игра была однообразной, а в том, что «Лилль» следовал избранному стилю, манере игры, которая оказывалась достаточно гибкой при этом, чтобы стабильно добывать результат в матчах с разностилевыми противниками. В некоторых случаях приходилось сыграть в давление первым номером, порой «Лилль» избирал более хитрые решения, работая в большей степени исподтишка. Немаловажно, что «Лиллю» удавалось на протяжении своих беспроигрышных серий избегать обилия ничьих. Серии были и у других команд, причем даже более длительные, но обычно в них содержалась уйма ничейных результатов, тогда как «Лиллю» хватало бескомпромиссности, чтобы довести дело до победы.

Осечки конкурентов

Тоже цепочкой следует из предыдущего пункта. Никому не удалось достаточно ровно пройти сезон. Причем на разных его отрезках инициативу было перехватывали другие клубы. Пытался рваться «Лион», предпринимал дерзкие попытки «Монпелье», «Сент-Этьен» тоже бросался в отрыв. Но всем им не хватало как раз стабильности. Все они переживали достаточно болезненные отрезки с провалами, спады некоторых оказывались слишком сильными, растягивались на недели и месяца. Так что «Лиллю» нужно было лишь брать свое и смотреть, как противники сами отваливаются. Свежий пример – поражения «Лиона» подряд незадолго до финишной прямой чемпионата. Лионцы шли бок о бок с «Лиллем», но не сдюжили.

Тренерское мастерство

К таланту Кристофа Галтье присматриваются давно. Еще его работа в «Сент-Этьене» вызывала большое уважение. Он выстраивает очень крепкие дисциплинированные команды, которые играют в слаженный, организованный и логичный футбол, исходя из возможностей исполнителей. Ему удается раскрывать их в достаточной мере, хотя с настоящими звездами Гальтье и не работал-то. Делал из обычных футболистов очень качественных и приучал к игре по строгим схемам. Правда, в «Сент-Этьене» спустя долгие годы стабильность превратилась в застой, игроки и тренер приелись друг другу. Но на это ушло много времени. К тому же «зеленые» все же имели меньше ресурсов, чем «Лилль». Так что новая успешная попытка во Франции делает Гальтье одним из наиболее интересных тренеров.

Смиренное руководство

Несколько лет назад «Лилль» сменил руководство, получил новых владельцев, которые со своей амбициозностью стали вовсю греметь, позвали сгоряча Марсело Бьелсу, с которым отношения ни у кого не заладились. В итоге вся эта шумиха и суета, в том числе на трансферном рынке, где «Лилль» благодаря своим боссам вел себя беспорядочно, даже сумасбродно, и привела к тому, что «доги» со всеми своими амбициями вынуждены были бороться за выживание. С трудом в прошлом сезоне они спаслись, и главный урок извлекло именно руководство «Лилля». Оно перестало беспорядочно бросаться из стороны в сторону и оставило команду и тренера в покое, позволив Гальтье и его подопечным выстраивать грамотный футбол. Еще одно подтверждение версии о том, что иногда для решения проблемы надо не пытаться постоянно тыкать в нее палкой, а следует просто отойти на время в сторону и посмотреть извне на ситуацию, успокоившись.