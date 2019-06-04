Зидан отказался от идеи купить Эриксена

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после финала Лиги чемпионов отказался от идеи купить полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена.
По какой именно причине Эриксен больше не входит в планы Зидана, не уточняется. Издание Don Balon сообщает, что французский специалист принял решение сосредоточиться на покупке других футболистов.
Мало верится в это.
Но если это правда, то Зидан тупит, и надо избавиться от него!
А то не нужна нам в Реале сборная Франции!
Походу Перес лучше разбирается в трансферах ((
Мало верится в это.
Но если это правда, то Зидан тупит, и надо избавиться от него!
А то не нужна нам в Реале сборная Франции!
Походу Перес лучше разбирается в трансферах ((