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Зидан отказался от идеи купить Эриксена

сегодня, 00:02

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после финала Лиги чемпионов отказался от идеи купить полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена.

По какой именно причине Эриксен больше не входит в планы Зидана, не уточняется. Издание Don Balon сообщает, что французский специалист принял решение сосредоточиться на покупке других футболистов.

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Все комментарии
Особо ОпасеН
Особо ОпасеН
сегодня в 02:19
Лучше бы Реал от Зидана избавился. Пока только на разрушение действует.
95-shishani-95
95-shishani-95
   107 / 833
сегодня в 00:52
Дон Балон?
Мало верится в это.
Но если это правда, то Зидан тупит, и надо избавиться от него!
А то не нужна нам в Реале сборная Франции!
Походу Перес лучше разбирается в трансферах ((
Зависимый от Железа ЗОЖ
Зависимый от Железа ЗОЖ
   45 / 833
сегодня в 00:43
В следующем году свободным агентом можно) А так, ничего особенного
shlifen
shlifen
   32 / 833
сегодня в 00:38
Если Реал не захочет, другие желающие быстро найдутся: от Баварии и Ювентуса до ПСЖ и Барсы (им мне кажется тоже не помешал бы)... Но поскольку ДонБалон это двоюродный брат ЗеСана - то возможно уточка =)))
рус фан
рус фан
   142 / 833
сегодня в 00:32
Да игра в финале у Эриксена не особо то и получилась, паса выверенного голевого мы от него не увидели, но у него год по контракту остался может цена не будет сильно высокой, игрок то хороший это го не отнять.
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