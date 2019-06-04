Зидан отказался от идеи купить Эриксена

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Главный тренер «Реала» после финала Лиги чемпионов отказался от идеи купить полузащитника «Тоттенхэма» .

По какой именно причине Эриксен больше не входит в планы Зидана, не уточняется. Издание Don Balon сообщает, что французский специалист принял решение сосредоточиться на покупке других футболистов.