Сарри: «Мой стиль игры основан на пощечинах от поражений»

Главный тренер «Челси» в интервью Vanity Fair порассуждал на тему стиля своей игры.

Концепция победы любой ценой - это крайность, которая размывает умы фанатов и некоторых тренеров.

Это спорт, такое здесь не имеет смысла. «Саррибол» - это просто стиль игры. Мой стиль основан на пощечинах от поражений.

Эволюция - дитя поражений, не только в футболе. Кто бы ни победил, он остается при своих убеждениях. Я не могу праздновать победы. Поражения производят на меня большее впечатление, они позволяют мне сделать шаг вперед.