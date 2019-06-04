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Сарри: «Мой стиль игры основан на пощечинах от поражений»

сегодня, 14:05

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри в интервью Vanity Fair порассуждал на тему стиля своей игры. 

Концепция победы любой ценой - это крайность, которая размывает умы фанатов и некоторых тренеров. 

Это спорт, такое здесь не имеет смысла. «Саррибол» - это просто стиль игры. Мой стиль основан на пощечинах от поражений.

Эволюция - дитя поражений, не только в футболе. Кто бы ни победил, он остается при своих убеждениях. Я не могу праздновать победы. Поражения производят на меня большее впечатление, они позволяют мне сделать шаг вперед. 

Ранее Сарри заявил, что итальянские специалисты зачастую очень скучают по родине.

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ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
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сегодня в 15:02
Ясно, спасибо за чудесный стиль игры.

Играйте как я хочу, а выиграем или нет - мне плевать.

Вали уже куда-нибудь
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