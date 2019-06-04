Сарри: «Когда вы начинаете побеждать, вы перестаете быть суеверным»

Главный тренер «Челси» в интервью Vanity Fair рассказал о своей любви к спортивным костюмам. Напомним, что наставник даже в финале Лиги Европы был одет в спортивный костюм.

Если клуб прикажет мне одеваться по-другому, то я должен буду принять это. Мне жаль моих молодых коллег на уровне вторых лиг, которые носят галстуки.

Я грущу глядя на них, если честно. Я перестал одеваться только в черное. У меня есть привычка не выходить на поле, пока игра не закончится.

Я могу отказаться от этого в какой-то момент. Когда вы начинаете побеждать, вы перестаете быть суеверным.