Сарри: «Когда вы начинаете побеждать, вы перестаете быть суеверным»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри в интервью Vanity Fair рассказал о своей любви к спортивным костюмам. Напомним, что наставник даже в финале Лиги Европы был одет в спортивный костюм.
Если клуб прикажет мне одеваться по-другому, то я должен буду принять это. Мне жаль моих молодых коллег на уровне вторых лиг, которые носят галстуки.
Я грущу глядя на них, если честно. Я перестал одеваться только в черное. У меня есть привычка не выходить на поле, пока игра не закончится.
Я могу отказаться от этого в какой-то момент. Когда вы начинаете побеждать, вы перестаете быть суеверным.
Ранее Сарри порассуждал на тему стиля своей игры.