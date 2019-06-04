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Сарри: «Когда вы начинаете побеждать, вы перестаете быть суеверным»

сегодня, 14:13

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри в интервью Vanity Fair рассказал о своей любви к спортивным костюмам. Напомним, что наставник даже в финале Лиги Европы был одет в спортивный костюм.

Если клуб прикажет мне одеваться по-другому, то я должен буду принять это. Мне жаль моих молодых коллег на уровне вторых лиг, которые носят галстуки. 

Я грущу глядя на них, если честно. Я перестал одеваться только в черное. У меня есть привычка не выходить на поле, пока игра не закончится. 

Я могу отказаться от этого в какой-то момент. Когда вы начинаете побеждать, вы перестаете быть суеверным. 

Ранее Сарри порассуждал на тему стиля своей игры. 

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Ptaha91
Ptaha91
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сегодня в 14:17
мдааа...повезло Юве с тренером конечно)
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