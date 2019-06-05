«СКА-Хабаровск» покинули девять футболистов

сегодня, 14:00

« СКА -Хабаровск» объявил об уходе девятерых футболистов. В связи с окончанием контрактов команду покинули Дмитрий Кабутов, Олег Алейник, Виталий Прындета, Александр Черевко и . Арендованные хабаровчанами Константин Гарбуз, Максим Ненахов, Павел Карасев и вернулись в свои клубы.

« СКА -Хабаровск» поблагодарил футболистов за проделанную работу и пожелал им удачи в дальнейшей карьере.

Отмечается также, что в данный момент клуб ведет переговоры с рядом футболистов.