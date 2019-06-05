«СКА-Хабаровск» покинули девять футболистов

«СКА-Хабаровск» объявил об уходе девятерых футболистов. В связи с окончанием контрактов команду покинули Дмитрий Кабутов, Олег Алейник, Виталий Прындета, Александр Черевко и Александр Радченко. Арендованные хабаровчанами Константин Гарбуз, Максим Ненахов, Павел Карасев и Константин Базелюк вернулись в свои клубы.
«СКА-Хабаровск» поблагодарил футболистов за проделанную работу и пожелал им удачи в дальнейшей карьере.
Отмечается также, что в данный момент клуб ведет переговоры с рядом футболистов.
Ранее «СКА-Хабаровск» объявил о продлении контракта с капитаном команды Владиславом Никифоровым.