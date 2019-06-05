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«СКА-Хабаровск» покинули девять футболистов

сегодня, 14:00

«СКА-Хабаровск» объявил об уходе девятерых футболистов. В связи с окончанием контрактов команду покинули Дмитрий Кабутов, Олег Алейник, Виталий Прындета, Александр Черевко и Александр Радченко. Арендованные хабаровчанами Константин Гарбуз, Максим Ненахов, Павел Карасев и Константин Базелюк вернулись в свои клубы.

«СКА-Хабаровск» поблагодарил футболистов за проделанную работу и пожелал им удачи в дальнейшей карьере. 

Отмечается также, что в данный момент клуб ведет переговоры с рядом футболистов.

Ранее «СКА-Хабаровск» объявил о продлении контракта с капитаном команды Владиславом Никифоровым.

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Все комментарии
beefs
beefs
   148 / 827
сегодня в 15:08
У таких команд из сезона в сезон остаётся только название, а нам рассказывают о каких то традициях...
drug01
drug01
   72 / 827
сегодня в 14:13
Теперь собирать по новой!
Akvarel
Akvarel
   154 / 827
сегодня в 14:09
Жалко СКА.
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