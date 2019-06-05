Рыбаков стал новым генеральным директором «Ростова»

Новым генеральным директором «Ростова» назначен Вадим Рыбаков. Он пришел на смену Константину Волосову.
47-летний Рыбаков имеет высшее образование, у него большой управленческий опыт. Ранее возглавлял инвестиционную компанию «Южный Капитал».
Новым генеральным директором «Ростова» назначен Вадим Рыбаков. Он пришел на смену Константину Волосову.
47-летний Рыбаков имеет высшее образование, у него большой управленческий опыт. Ранее возглавлял инвестиционную компанию «Южный Капитал».
обман и махинации.
обман и махинации.