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Рыбаков стал новым генеральным директором «Ростова»

сегодня, 18:50

Новым генеральным директором «Ростова» назначен Вадим Рыбаков. Он пришел на смену Константину Волосову.

47-летний Рыбаков имеет высшее образование, у него большой управленческий опыт. Ранее возглавлял инвестиционную компанию «Южный Капитал».

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Все комментарии
cska plus
cska plus ответил ermak6848
   4 / 829
сегодня в 19:43
фамилия как - то скользкая...
Да и внешность не внушает доверия.
астап бендер
астап бендер
сегодня в 19:43
Где инвестиционные компании,там-ложь,
обман и махинации.
cska plus
cska plus
   4 / 829
сегодня в 19:43
Одного вора заменил другой.
ermak6848
ermak6848
   151 / 829
сегодня в 19:33
фамилия как - то скользкая...
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