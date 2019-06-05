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«Спасибо за всё, Курбан Бекиевич!» - «Рубин» подтвердил отставку Бердыева

сегодня, 13:12

Пресс-служба «Рубина» подтвердила, что Курбан Бердыев покидает пост главного тренера казанской команды. Клуб отмечает, что специалист принял решение об отставке 5 июня по итогам встречи с руководством.

Курбан Бердыев – легенда нашего клуба и олицетворение самой успешной, «золотой» эпохи в истории «Рубина». Курбан Бекиевич возглавлял тренерский штаб нашей команды 14 с половиной лет. В период с августа 2001 года по декабрь 2013 и с июня 2017 по июнь 2019 года Курбан Бердыев провел у руля «Рубина» 553 официальных матча, в которых одержал 247 побед!

Под его руководством рубиновые дважды выигрывали чемпионат России (2008, 2009), один раз Кубок России (2011/2012), дважды Суперкубок России (2010, 2012), дважды бронзовые медали чемпионата России (2003, 2010), дважды принимали участие в групповом турнире Лиги чемпионов, сумели дойти до 1/4 финала Лиги Европы.

От имени болельщиков клуба выражаем признательность Курбану Бекиевичу и благодарность за неоценимый вклад в развитие клуба. Спасибо за всё, Тренер!

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38. ответил Морозовский
   56 / 827
сегодня в 15:17
Бердыев достиг со своими командами достойных результатов без грабежа других команд и прочих лазурных сладостей.
Ты хоть сам то понял, что написал?
Когда Бердыев пришёл в Ростов он привёл из того же Рубина много игроков, а когда ушёл из Ростова, то можно сказать раздел его до нитки. Часть в Рубин взял, часть продал.
Или эпопею с Азмуном забыл, как он в Ростов через суды бесплатно переходил и обратно?
А как он Байромяна забрал у Ростова?
Мне пофигу, что ты на Зенит гонишь это твоё дело я не вмешиваюсь, но про Бердыева ты чушь написал, он барыга и ему пофиг на тот же Ростов, его бизнес на игроках больше интересует.
Верг
Верг
   538 / 827
сегодня в 15:16
Футбол республике татарстан в рпл не нужен, в следующем сезоне будут пытаться бороться за выживание
Байкал-38
Байкал-38
   23 / 827
сегодня в 15:07
Бердыев: "После меня хоть потоп, зато карман мой полон"
Aртем Зюзькин
Aртем Зюзькин ответил вячеслав остапенко
   673 / 827
сегодня в 14:31
Его достижения наврятли кто повторит
А какие у него достижения, которые не удастся повторить?
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   729 / 827
сегодня в 14:30
Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить.
Alvish
Alvish
   78 / 827
сегодня в 14:16
Спасибо за развал, дорогой туркмен!
Морозовский
Морозовский
   5 / 827
сегодня в 14:13
Бердыев достиг со своими командами достойных результатов без грабежа других команд и прочих лазурных сладостей.
sir_Alex
sir_Alex
   22 / 827
сегодня в 14:00
Good night, sweet Prince!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   110 / 827
сегодня в 13:49
Дважды в одну реку- все это хрень на постном масле. Семину, также,как и Бердыеву, попавшему в опалу бывшему руководству, не помешало вернуться и доказать кто есть кто. Отличие в условиях субъективных. Хорошо, что расстались еще по человече, а никак бывшее руководство, когда тренер узнал об своей отставке в гостинице. Тогда и началось падение Рубина. По моему тренер сделал все, чтобы противостоять соперникам при всех проблемах, что оставили бывшие. С побегом Ахметовау, ходом Азмуна, Кудряшова все только усугубилось. Понятно, что клуб продал игроков не от хорошей жизни. Бекиевич уходит и скорее всего больше не вернется, но память оставит о себе в Татарстане.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   279 / 827
сегодня в 13:33
Его достижения наврятли кто повторит
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   690 / 827
сегодня в 13:31
"Рубин" ждут эксперименты.
Закончится все пердивом.
112910415
112910415
   113 / 827
сегодня в 13:25
пока-пока
makkie
makkie
   30 / 827
сегодня в 13:21
Действительно, в одну реку дважды не войти.
Бердыеву уже на покой пора, возраст берет свое - успехов в футболе предостаточно было.
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