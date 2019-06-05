«Спасибо за всё, Курбан Бекиевич!» - «Рубин» подтвердил отставку Бердыева

Пресс-служба «Рубина» подтвердила, что покидает пост главного тренера казанской команды. Клуб отмечает, что специалист принял решение об отставке 5 июня по итогам встречи с руководством.

Курбан Бердыев – легенда нашего клуба и олицетворение самой успешной, «золотой» эпохи в истории «Рубина». Курбан Бекиевич возглавлял тренерский штаб нашей команды 14 с половиной лет. В период с августа 2001 года по декабрь 2013 и с июня 2017 по июнь 2019 года Курбан Бердыев провел у руля «Рубина» 553 официальных матча, в которых одержал 247 побед!

Под его руководством рубиновые дважды выигрывали чемпионат России (2008, 2009), один раз Кубок России (2011/2012), дважды Суперкубок России (2010, 2012), дважды бронзовые медали чемпионата России (2003, 2010), дважды принимали участие в групповом турнире Лиги чемпионов, сумели дойти до 1/4 финала Лиги Европы.

От имени болельщиков клуба выражаем признательность Курбану Бекиевичу и благодарность за неоценимый вклад в развитие клуба. Спасибо за всё, Тренер!