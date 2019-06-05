«Спасибо за всё, Курбан Бекиевич!» - «Рубин» подтвердил отставку Бердыева

Пресс-служба «Рубина» подтвердила, что Курбан Бердыев покидает пост главного тренера казанской команды. Клуб отмечает, что специалист принял решение об отставке 5 июня по итогам встречи с руководством.
Курбан Бердыев – легенда нашего клуба и олицетворение самой успешной, «золотой» эпохи в истории «Рубина». Курбан Бекиевич возглавлял тренерский штаб нашей команды 14 с половиной лет. В период с августа 2001 года по декабрь 2013 и с июня 2017 по июнь 2019 года Курбан Бердыев провел у руля «Рубина» 553 официальных матча, в которых одержал 247 побед!
Под его руководством рубиновые дважды выигрывали чемпионат России (2008, 2009), один раз Кубок России (2011/2012), дважды Суперкубок России (2010, 2012), дважды бронзовые медали чемпионата России (2003, 2010), дважды принимали участие в групповом турнире Лиги чемпионов, сумели дойти до 1/4 финала Лиги Европы.
От имени болельщиков клуба выражаем признательность Курбану Бекиевичу и благодарность за неоценимый вклад в развитие клуба. Спасибо за всё, Тренер!
Когда Бердыев пришёл в Ростов он привёл из того же Рубина много игроков, а когда ушёл из Ростова, то можно сказать раздел его до нитки. Часть в Рубин взял, часть продал.
Или эпопею с Азмуном забыл, как он в Ростов через суды бесплатно переходил и обратно?
А как он Байромяна забрал у Ростова?
Мне пофигу, что ты на Зенит гонишь это твоё дело я не вмешиваюсь, но про Бердыева ты чушь написал, он барыга и ему пофиг на тот же Ростов, его бизнес на игроках больше интересует.
Когда Бердыев пришёл в Ростов он привёл из того же Рубина много игроков, а когда ушёл из Ростова, то можно сказать раздел его до нитки. Часть в Рубин взял, часть продал.
Или эпопею с Азмуном забыл, как он в Ростов через суды бесплатно переходил и обратно?
А как он Байромяна забрал у Ростова?
Мне пофигу, что ты на Зенит гонишь это твоё дело я не вмешиваюсь, но про Бердыева ты чушь написал, он барыга и ему пофиг на тот же Ростов, его бизнес на игроках больше интересует.
Закончится все пердивом.
Закончится все пердивом.
Бердыеву уже на покой пора, возраст берет свое - успехов в футболе предостаточно было.
Бердыеву уже на покой пора, возраст берет свое - успехов в футболе предостаточно было.