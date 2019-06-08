Геркус: «Россия достигла прогресса в рейтинге УЕФА и от реформ выиграла»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал возможное неучастие российских клубов в новом формате Лиги чемпионов.

Существуют две организации, оппонирующие друг другу по вопросам развития европейского клубного футбола: это Европейская Клубная Ассоциация ( ECA ) и Ассоциация Европейских профессиональных Лиг (EPGL). У них разные взгляды как на изменение формата турниров — Лиги чемпионов, Лиги Европы и нового третьего турнира, — так и на календарь их проведения и на самое важное — распределение зарабатываемых денег.

В последний год ЕСА, в которой ведущую роль играют представители сильнейших испанских клубов, а также «Ювентуса» и «Баварии», активно продвигает новый формат проведения Лиги чемпионов. При этом надо понимать, что эта реформа всего лишь очередная, потому что мы уже пережили ряд трансформаций. В России на это не слишком обратили внимание, потому что мы достигли серьезного прогресса в рейтинге УЕФА и в целом от реформ выиграли. Но большинство национальных ассоциаций проиграли.

Так что изменения идут, и так получается, что от них выигрывают только крупнейшие футбольные страны.