Геркус: «Россия достигла прогресса в рейтинге УЕФА и от реформ выиграла»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал возможное неучастие российских клубов в новом формате Лиги чемпионов.
Существуют две организации, оппонирующие друг другу по вопросам развития европейского клубного футбола: это Европейская Клубная Ассоциация (ECA) и Ассоциация Европейских профессиональных Лиг (EPGL). У них разные взгляды как на изменение формата турниров — Лиги чемпионов, Лиги Европы и нового третьего турнира, — так и на календарь их проведения и на самое важное — распределение зарабатываемых денег.
В последний год ЕСА, в которой ведущую роль играют представители сильнейших испанских клубов, а также «Ювентуса» и «Баварии», активно продвигает новый формат проведения Лиги чемпионов. При этом надо понимать, что эта реформа всего лишь очередная, потому что мы уже пережили ряд трансформаций. В России на это не слишком обратили внимание, потому что мы достигли серьезного прогресса в рейтинге УЕФА и в целом от реформ выиграли. Но большинство национальных ассоциаций проиграли.
Так что изменения идут, и так получается, что от них выигрывают только крупнейшие футбольные страны.
Будет ли сделан следующий шаг к еще большей элитарности Лиги чемпионов, чему оппонирует, в частности, испанская Лига, а наряду с ней Бундеслига и Премьер-Лига? Думаю, да, хотя и не в такой радикальной форме. Приведет ли это к исключению российского футбола из Лиги чемпионов? Нет, если мы будем выступать хорошо и сохранять шестое место в рейтинге УЕФА. Но для этого нам нужны хорошие результаты в европейских турнирах. Как этого добиваться на постоянной основе — это повод для отдельного разговора.