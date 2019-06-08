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Геркус: «Россия достигла прогресса в рейтинге УЕФА и от реформ выиграла»

вчера, 19:11

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал возможное неучастие российских клубов в новом формате Лиги чемпионов.

Существуют две организации, оппонирующие друг другу по вопросам развития европейского клубного футбола: это Европейская Клубная Ассоциация (ECA) и Ассоциация Европейских профессиональных Лиг (EPGL). У них разные взгляды как на изменение формата турниров — Лиги чемпионов, Лиги Европы и нового третьего турнира, — так и на календарь их проведения и на самое важное — распределение зарабатываемых денег.

В последний год ЕСА, в которой ведущую роль играют представители сильнейших испанских клубов, а также «Ювентуса» и «Баварии», активно продвигает новый формат проведения Лиги чемпионов. При этом надо понимать, что эта реформа всего лишь очередная, потому что мы уже пережили ряд трансформаций. В России на это не слишком обратили внимание, потому что мы достигли серьезного прогресса в рейтинге УЕФА и в целом от реформ выиграли. Но большинство национальных ассоциаций проиграли.

Так что изменения идут, и так получается, что от них выигрывают только крупнейшие футбольные страны.

Будет ли сделан следующий шаг к еще большей элитарности Лиги чемпионов, чему оппонирует, в частности, испанская Лига, а наряду с ней Бундеслига и Премьер-Лига? Думаю, да, хотя и не в такой радикальной форме. Приведет ли это к исключению российского футбола из Лиги чемпионов? Нет, если мы будем выступать хорошо и сохранять шестое место в рейтинге УЕФА. Но для этого нам нужны хорошие результаты в европейских турнирах. Как этого добиваться на постоянной основе — это повод для отдельного разговора.

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No pupsiks
No pupsiks ответил parallels
   21 / 791
вчера в 22:10
ясно одно: спартака это не коснётся, он будет выступать в анонсированном третьесортном турнире.
Кубок тины для него соревнование.
nikoladolgov
nikoladolgov
   464 / 791
вчера в 19:21
То есть нас Лига Чемпионовне коснется ., Там будут играть по четыре английских и испанских клуба.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   81 / 791
вчера в 19:21
Короче, если Россия не будет сильно возмущаться по поводу реформ, то может быть в новом формате у нас будет одно место в первом квалификационном раунде.
parallels
parallels
   1 / 791
вчера в 19:14
ясно одно: спартака это не коснётся, он будет выступать в анонсированном третьесортном турнире.
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