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«Ювентус» может предложить «Челси» скидку на аренду Игуаина

сегодня, 12:09

Итальянская пресса сообщает, что «Ювентус» готов предоставить скидку в размере 9 млн евро на аренду нападающего Гонсало Игуаина

В обмен на эту услугу «Юве» просит скорее отпустить главного тренера Маурицио Сарри, который уже согласовал контракт с туринцамии. 

Ожидается, что в понедельник «Челси» расторгнет контракт с Сарри, а в течение 48 часов после этого наставник заключит соглашение с «Ювентусом»

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Все комментарии
Медив
Медив ответил juvenale
   36 / 762
сегодня в 15:05
нет...Сарри его даже у вас в основу не ставил,прошла уже любовь
Кто тебе сказал? Он отыграл почти все матчи второго круга в чемпионате в старте, может пропустил один-два максимум. Матчи ЛЕ просто Сарри обещал отдать Жиру, хоть в чем то проявил последовательность
juvenale
juvenale ответил Медив
   52 / 762
сегодня в 14:35
Бред какой то. Если Юве берет Сарри - они автоматически делают Игу своим основным напом. Оно только так работает
нет...Сарри его даже у вас в основу не ставил,прошла уже любовь
Romeo 777
Romeo 777
   109 / 762
сегодня в 13:36
По пухлячку Игуаину уже всё решено, Челси аренду не продлевает. Он вновь будет основным ЦФ старушки при легендарном Сарри
STVA 1
STVA 1
   37 / 762
сегодня в 13:02
Дожил ....как неликвид отдают!!!
Медив
Медив
   36 / 762
сегодня в 12:51
Бред какой то. Если Юве берет Сарри - они автоматически делают Игу своим основным напом. Оно только так работает
firewing
firewing
   712 / 762
сегодня в 12:41
Игуаин не нужен Челси - пусть доигрывает в Юве, а лондонцам лучше купить перспективного молодого напа.
KaiserRM
KaiserRM
   161 / 762
сегодня в 12:37
Норм скидка для Челси)))пусть берут,а вообще лучше продать его им,за 60-70 лямов они с радостью забирут его.
Таганский
Таганский
   516 / 762
сегодня в 12:24
Никаких скидок!! Скидки только для Игу в Макдональдсе!!
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
   240 / 762
сегодня в 12:14
Что? ахахахахаха.
Какой бредовый бартер.

Челси будет в плюсе только в том случае, если и Сарри и толстяк свалят в Ювентус
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