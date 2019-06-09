«Ювентус» может предложить «Челси» скидку на аренду Игуаина

Итальянская пресса сообщает, что «Ювентус» готов предоставить скидку в размере 9 млн евро на аренду нападающего Гонсало Игуаина.
В обмен на эту услугу «Юве» просит скорее отпустить главного тренера Маурицио Сарри, который уже согласовал контракт с туринцамии.
Ожидается, что в понедельник «Челси» расторгнет контракт с Сарри, а в течение 48 часов после этого наставник заключит соглашение с «Ювентусом».
Какой бредовый бартер.
Челси будет в плюсе только в том случае, если и Сарри и толстяк свалят в Ювентус
Какой бредовый бартер.
Челси будет в плюсе только в том случае, если и Сарри и толстяк свалят в Ювентус