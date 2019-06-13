Фонсека рассказал о целях «Ромы» на следующий сезон

Новый главный тренер «Ромы» рассказал о своих целях.

Мои цели? Единственное, что я могу обещать, это то, что мы создадим конкурентоспособную и смелую команду. Как я уже говорил, я уверен, что мы сможем организовать команду, которая заставит фанатов гордиться. Это произойдет, я уверен.

Наша команда будет смелой, амбициозной. Если есть все эти качество, то у вас больше шансов на победу. Фанатам я бы хотел сказать только: вместе мы сможем построить команду мечты.