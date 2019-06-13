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Фонсека рассказал о целях «Ромы» на следующий сезон

сегодня, 13:23

Новый главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека рассказал о своих целях. 

Мои цели? Единственное, что я могу обещать, это то, что мы создадим конкурентоспособную и смелую команду. Как я уже говорил, я уверен, что мы сможем организовать команду, которая заставит фанатов гордиться. Это произойдет, я уверен.

Наша команда будет смелой, амбициозной. Если есть все эти качество, то у вас больше шансов на победу. Фанатам я бы хотел сказать только: вместе мы сможем построить команду мечты. 

Ранее Фонсека поделился мыслями о конкуренции в Серии А.

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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   579 / 757
сегодня в 14:46
Вначале все так обещают, а потом находят причины, как и политики.
Leha-ha50
Leha-ha50
   8 / 757
сегодня в 14:29
Болельщики уже заждались и надеются на прогресс в игре команды.
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