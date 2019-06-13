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Фонсека: «Я люблю свою работу, подхожу к делу с энтузиазмом»

сегодня, 13:11

Новый главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека рассказал о своей личности.

Говорить обо мне нелегко, я предпочитаю, чтобы это делали другие. Я страстный тренер. Я люблю свою работу, я подхожу к делу с энтузиазмом. Хочу передать эту страсть людям, которые работают со мной. 

Какую команду увидят болельщики? Прежде всего мужественную, которая выходит на поле с одним и тем же подходом, независимо от того, кто является соперником. Нужно создать конкурентоспособную команду, которая будет воплощать в жизнь качественную игру, футбол, которым фанаты будут гордиться. 

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sir_Alex
sir_Alex
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сегодня в 13:32
Заодно получая хорошие деньги)))
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