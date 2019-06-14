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СМИ: «Челси» сегодня объявит об уходе Сарри. Его заменит Лэмпард

сегодня, 02:29

Итальянские и британские СМИ сообщают о том, что 14 июня «Челси» объявит об уходе Маурицио Сарри с поста главного тренера.

Также сообщается о том, что в течение нескольких дней итальянский специалист подпишет трёхлетний контракт с «Ювентусом». «Бьянконери» выплатят лондонскому клубу компенсацию в размере 3.5 - 4 млн евро.

Некоторые источники утверждают, что «Ювентус» заплатит «Челси» от € 7 до 12 млн. Часть этой суммы пойдёт на то, чтобы выкупить контракт наставника «Дерби Каунти» Фрэнка Лэмпарда, который станет новым главным тренером «синих».

По слухам, Сарри хочет видеть в «Ювентусе» защитника «Милана» Алессио Романьоли.

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