Буффон: «Конте - не предатель»

Итальянский голкипер в интервью Corriere dello Sport прокомментировал тот факт, что возглавил «Интер». Напомним, что Буффон и Конте ранее работали в «Ювентусе».

Конте выдавливал каждую последнюю каплю пота для «Юве», отдавая всего себя делу. Как тренер, он нес на своей спине команду к успеху.

Профессиональный выбор, даже если он удивителен, не может испортить его былые заслуги. Он никогда не предавал «Ювентус», он не из тех, кто целует футболку. Он публично поддерживал проект только для того, чтобы за кулисами не было конфликтов.

Я считаю его возвращение в Серию А важным событием для всей итальянской футбольной сцены.