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Буффон: «Конте - не предатель»

сегодня, 10:59

Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон в интервью Corriere dello Sport прокомментировал тот факт, что Антонио Конте возглавил «Интер». Напомним, что Буффон и Конте ранее работали в «Ювентусе». 

Конте выдавливал каждую последнюю каплю пота для «Юве», отдавая всего себя делу. Как тренер, он нес на своей спине команду к успеху. 

Профессиональный выбор, даже если он удивителен, не может испортить его былые заслуги. Он никогда не предавал «Ювентус», он не из тех, кто целует футболку. Он публично поддерживал проект только для того, чтобы за кулисами не было конфликтов. 

Я считаю его возвращение в Серию А важным событием для всей итальянской футбольной сцены. 

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marvel777
marvel777
   659 / 746
сегодня в 12:11
Марчелло Липпи что-то не видел чтобы предателем называли а он ушел в Интер затем вернулся и снова был успешен в Ювентусе
BagioR
BagioR
   206 / 746
сегодня в 11:40
...он не из тех кто целует футболку...
Да он не предатель потому что ни когда не был ювентини. Он целует кощельки. Вобщем 75 он
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