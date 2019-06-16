ПСЖ готов продать Неймара

ПСЖ готов расстаться с Неймаром. Руководство парижского клуба приняло решение, что если по бразильцу поступит выгодное трансферное предложение, то они его примут.
Ранее сообщалось, что ПСЖ предложил Неймару подписать новый контракт.
ПСЖ готов расстаться с Неймаром. Руководство парижского клуба приняло решение, что если по бразильцу поступит выгодное трансферное предложение, то они его примут.
Ранее сообщалось, что ПСЖ предложил Неймару подписать новый контракт.
Клубы которые будут бороться за Неймара - никто =))))
P. S. Неймар в ПСЖ совсем кукухой поехал, футбол у него уже даже не в тройке приоритетов =))
Клубы которые будут бороться за Неймара - никто =))))
P. S. Неймар в ПСЖ совсем кукухой поехал, футбол у него уже даже не в тройке приоритетов =))