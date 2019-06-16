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ПСЖ готов продать Неймара

вчера, 23:31

ПСЖ готов расстаться с Неймаром. Руководство парижского клуба приняло решение, что если по бразильцу поступит выгодное трансферное предложение, то они его примут.

Ранее сообщалось, что ПСЖ предложил Неймару подписать новый контракт.

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Все комментарии
Project Pandora
Project Pandora ответил Ангел неБесГрешен
   712 / 751
сегодня в 00:37
Продать этого клоуна, тока кому он нужен за такие деньги? Да еще посадить могут...
Клоунов в зените коллекционируют. Некоторые даже не играют, а на нарах чалятся.
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
   277 / 751
сегодня в 00:36
Хорошо что реал уже купил Азара. Думаю, что никто не будут за него бороться.
drug01
drug01
   75 / 751
сегодня в 00:33
Надо его отдавать даже даром с придачей.......
KilianMbap
KilianMbap
   486 / 751
сегодня в 00:32
А что Неймар по мячу попасть не может? Что за коменты тупые,ещё в прошлом году стоил этих 222 а щас нет?
Bavaria_M
Bavaria_M
   107 / 751
сегодня в 00:30
Ней ошибка и через чур распиаренный
Ruslik1982
Ruslik1982
   55 / 751
сегодня в 00:18
Надо было избавляться еще год назад, а сейчас за него большн 70 млн никто не даст
Aleks Captain
Aleks Captain
   613 / 751
сегодня в 00:10
Уже Скоро в кинотеатрах мира выйдет новая мелодрама "Неймар Сага" - "Затменение"
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   10 / 751
сегодня в 00:07
Продать этого клоуна, тока кому он нужен за такие деньги? Да еще посадить могут...
Kresi frok
Kresi frok ответил edubokom
   149 / 751
сегодня в 00:07
Свечку держал или в бухгалтерии у них сидишь? Откуда такие цифры? СМИ это все х...ня!!!
shlifen
shlifen
   50 / 751
сегодня в 00:05
Клубы которые финансово могут потянуть трансфер Неймара - МЮ, МС, Барселона, Реал ну и может ещё Челси с ЛФК (если руководство во все тяжкие пойдёт) =))))

Клубы которые будут бороться за Неймара - никто =))))

P. S. Неймар в ПСЖ совсем кукухой поехал, футбол у него уже даже не в тройке приоритетов =))
Kresi frok
Kresi frok
   149 / 751
сегодня в 00:03
Для Парижа сотка за него уже выгода!
Ice van Reed
Ice van Reed
   133 / 751
вчера в 23:59
Погба и Лукаку МЮ продпёт , по деньгам равно Мбаппе!!!
edubokom
edubokom
вчера в 23:54
Выгодно, значит дороже 222. Какой то игровой выгоды от его покупки псж не приобрёл
lawr19730
lawr19730
   366 / 751
вчера в 23:51
Пущай у папани своего на плантации сорняки мячиком сбивает за то бабло,что за него папаша выклянчил.Какой на... ЗМ этому недоумку?ПСГ ещё больше испоганил и без того гнилую натуру Петуна)
dimagas1
dimagas1
   56 / 751
вчера в 23:50
Купил себя раз,купит и второй:):)
STVA 1
STVA 1
   30 / 751
вчера в 23:47
Выгодное не поступитт , хотя , что подразумевать под словом , выгодное....
4RT
4RT
   143 / 751
вчера в 23:44
Эх,поторопился Зенит с Суторминым ....
particular
particular
   14 / 751
вчера в 23:37
Готовность продажи ещё не говорит о возможности покупки..:))
95-shishani-95
95-shishani-95
   150 / 751
вчера в 23:35
Какой дурак может умудриться покупать этого больного, почти во всех смыслах этого слова, "игрока"???
дурман
дурман
   367 / 751
вчера в 23:33
Не стоит уже за него давать за 200 лимонов
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