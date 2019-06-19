Федотов: «„Оренбургу“ жизненно необходимы усиления»

Главный тренер «Оренбурга» прокомментировал поражение от румынского ЧФР в контрольном матче и подчеркнул, что его команде необходимо усилить состав перед новым сезоном РПЛ .

Логичное завершение этой недели – контрольный матч с хорошим соперником, чемпионом Румынии. Создали ряд моментов, не смогли реализовать. В общем-то сопернику ничего не дали сделать, но была наша ошибка в обороне. Защитник не имеет права ставить себя в такую щекотливую ситуацию и соревноваться в скорости с нападающим.

Ребята на сборе трудятся с полной самоотдачей. Да, сегодня немножко не хватало свежести и мысли, но это обычное явление для сборов.

Усиление необходимо. Есть ряд игроков на просмотре. Будем отталкиваться от сборов и этих контрольных матчей при принятии решений. Трансферы жизненно необходимы, мы в этом отношении работаем. Есть кандидатуры, с которыми ведётся диалог.