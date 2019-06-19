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Федотов: «„Оренбургу“ жизненно необходимы усиления»

сегодня, 06:50
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Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал поражение от румынского ЧФР в контрольном матче и подчеркнул, что его команде необходимо усилить состав перед новым сезоном РПЛ.

Логичное завершение этой недели – контрольный матч с хорошим соперником, чемпионом Румынии. Создали ряд моментов, не смогли реализовать. В общем-то сопернику ничего не дали сделать, но была наша ошибка в обороне. Защитник не имеет права ставить себя в такую щекотливую ситуацию и соревноваться в скорости с нападающим. 

Ребята на сборе трудятся с полной самоотдачей. Да, сегодня немножко не хватало свежести и мысли, но это обычное явление для сборов. 

Усиление необходимо. Есть ряд игроков на просмотре. Будем отталкиваться от сборов и этих контрольных матчей при принятии решений. Трансферы жизненно необходимы, мы в этом отношении работаем. Есть кандидатуры, с которыми ведётся диалог.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   9 / 709
сегодня в 07:01
Хрющи усиляются губошлёпом.
cska plus
cska plus
   9 / 709
сегодня в 07:01
Любому клубу нужны усиления.
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