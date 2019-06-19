Газизов: «Нужно было вести себя жестче с некоторыми игроками»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подвел итоги минувшего сезона для своей команды.

Ну, я не скажу, что прошедший сезон был самым тяжелым. Наверное, таким был наш дебютный год в РПЛ (2014-й). Тогда мы были новичками и фактически каждый матч играли на выезде из-за реконструкции нашего стадиона в Уфе. Прошедший же сезон просто дал определенную пищу для размышлений, мы набили шишки. И, наверное, нужно было вести себя жестче с некоторыми игроками, с которыми мы хотели прекратить отношения.

Да и вообще много факторов сошлось в прошедшем чемпионате. Но это неоценимый опыт для нас. Только через такие сезоны и закаляются команды. Со дня основания «Уфы» мы всегда двигались вперед и улучшали наши показатели. Наверное, в какой-то момент этот спад должен был случиться. Хорошо, что мы завершили сезон, все-таки сохранив место в РПЛ .

У меня никогда не бывает отчаяния. Всегда понимаю, что есть какой-то выход. При этом не могу сказать, что мы в итоге полностью выправили ситуацию. Если бы мы миновали зону стыковых матчей, то я бы посчитал, что всё сложилось удачно. А так все-таки пришлось пройти серьезную нервотрепку в переходных матчах. Играть в них очень непросто, особенно с точки зрения психологии, гораздо сложнее, чем в том же Кубке России. Но футболисты и тренерский штаб — молодцы, справились.