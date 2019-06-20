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Самые дешевые билеты на Суперкубок России стоят 800 рублей

сегодня, 13:16
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив06.07.2019 в 19:00 Не начался

Сегодня РПЛ объявила о начале продажи билетов на матч за Суперкубок России.

Встреча между «Зенитом» и «Локомотивом» пройдет в Москве 6 июля на стадионе «ВТБ Арена». Самые дешевые билеты обойдутся болельщикам в 800 рублей. Самые дорогие — в 5000 рублей.

Стоимость билетов на трибуны А и С от 1200 до 5 000 рублей (до 4-х билетов в руки).

Стоимость билетов на трибу D (средний и верхний ярус) от 800 до 1500 рублей (до 4-х билетов в руки).

Обращаем ваше внимание, что нижние сектора трибун D и B предназначены для активной поддержки команд. 

•    Билеты на нижний сектор трибуны B смогут приобрести болельщики ФК «Зенит» - владельцы сезонных абонементов категории «Фанатский» в клиентском офисе клуба. 

•    Билеты на нижний сектор трибуны D смогут приобрести болельщики ФК «Локомотив» в кассах РЖД-Арены.

О старте продаж данной категории билетов будет сообщено дополнительно на официальных информационных ресурсах РПЛ и Клубов – участников. Стоимость билетов на сектора активной поддержки – 800 рублей.

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Россия. Суперкубок 2019  Вокруг матча  Стадион «ВТБ Арена»
Источник: Premierliga.ruРедакция: Евгений Петров
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Все комментарии
No pupsiks
No pupsiks
   20 / 712
сегодня в 13:31
А как же обещания о проведении финала кубка по всей стране?
25процентный клоун
25процентный клоун
   4 / 712
сегодня в 13:29
дешевые команды и билеты
удав
удав
   135 / 712
сегодня в 13:20
во всей России не нашлось нейтрального города для проведения этого матча?=)
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