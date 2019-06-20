Самые дешевые билеты на Суперкубок России стоят 800 рублей

Сегодня РПЛ объявила о начале продажи билетов на матч за Суперкубок России.

Встреча между «Зенитом» и «Локомотивом» пройдет в Москве 6 июля на стадионе «ВТБ Арена». Самые дешевые билеты обойдутся болельщикам в 800 рублей. Самые дорогие — в 5000 рублей.

Стоимость билетов на трибуны А и С от 1200 до 5 000 рублей (до 4-х билетов в руки).

Стоимость билетов на трибу D (средний и верхний ярус) от 800 до 1500 рублей (до 4-х билетов в руки).

Обращаем ваше внимание, что нижние сектора трибун D и B предназначены для активной поддержки команд.

• Билеты на нижний сектор трибуны B смогут приобрести болельщики ФК «Зенит» - владельцы сезонных абонементов категории «Фанатский» в клиентском офисе клуба.

• Билеты на нижний сектор трибуны D смогут приобрести болельщики ФК «Локомотив» в кассах РЖД -Арены.