Бийол: «То, что Влашич остается в ЦСКА - фантастическая новость»

Полузащитник ЦСКА рассказал о своем отпуске, а также прокомментировал продление контракта с полузащитником «армейцев» .

Каникулы были насколько короткими, настолько и запоминающимися. Мы с моей девушкой отдыхали нашими семьями, несколько дней провели в Хорватии, получали огромное удовольствие от свободного времени. Это была хорошая возможность ментально переключиться с матчей сборных. Но сейчас настала пора работать, и это мне тоже нравится.

Жду 25 июня, когда мы с командой отправимся в Австрию. Не терпится, чтобы команда собралась целиком. Я соскучился по Кристи, Никси, другим ребятам. То, что Влашич остается с нами — фантастическая новость. Мы счастливы, что он принял такое решение. Никола поможет команде добиваться новых высот.