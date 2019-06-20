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Бийол: «То, что Влашич остается в ЦСКА - фантастическая новость»

сегодня, 18:17

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол рассказал о своем отпуске, а также прокомментировал продление контракта с полузащитником «армейцев» Николой Влашичем.

Каникулы были насколько короткими, настолько и запоминающимися. Мы с моей девушкой отдыхали нашими семьями, несколько дней провели в Хорватии, получали огромное удовольствие от свободного времени. Это была хорошая возможность ментально переключиться с матчей сборных. Но сейчас настала пора работать, и это мне тоже нравится.

Жду 25 июня, когда мы с командой отправимся в Австрию. Не терпится, чтобы команда собралась целиком. Я соскучился по Кристи, Никси, другим ребятам. То, что Влашич остается с нами — фантастическая новость. Мы счастливы, что он принял такое решение. Никола поможет команде добиваться новых высот.

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Все комментарии
Faustello
Faustello
   6 / 707
сегодня в 18:41
Отлично, а мы тем временем Вильена взяли!!!! УРА!!!
Отличный день!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   35 / 707
сегодня в 18:41
Новость и правда чудесная. Удачных игр ЦСКА.
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 707
сегодня в 18:22
Будем надеяться , что молодежь будет прогрессировать !!!
Удачи ЦСКА!!!............и главное - без травм!
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