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Ловчев: «Новый лидер „Спартака“? Ребров»

29 июня 2019, 13:06

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев порассуждал о том, кто может быть новым лидером «красно-белых».

Кто может взять на себя роль лидера в «Спартаке»? Со стороны это не скажешь. Я тоже был лидером «Спартака», гонял всех после поражений и долгое количество времени был капитаном команды, я немного другой человек. Я — хозяин на футбольном поле. На сегодняшний день я таких людей не вижу, единственный человек — это Ребров.

Ребров — человек уважаемый, не замешан (как и остальные) ни в каких ОПГ «Ромашка». Это человек, которого уважают в раздевалке, а учитывая, как сейчас играют вратари — в меньшей мере Селихов и Максименко. Саша — молодой, перспективный, очень интересный мальчик, а потом столько начал пропускать, что у Реброва опять есть все шансы занять место в воротах. Кононов сказал, что выборы капитана будут перед первой игрой чемпионата. Я думаю, что Ребров может стать этим лидером, но если тренер будет рассчитывать на него в сезоне, а не лишь бы немножко подстраховать Максименко.

Ранее Ловчев прокомментировал переход полузащитника Дениса Глушакова в грозненский «Ахмат».

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Все комментарии
mortid
mortid
   238 / 686
30 июня в 12:31
Какой лидер? его тоже пора в утиль. Ребров никогда не соответствовал уровню "Спартака", его уровень "Сатурн". А человеческие качества болельщиков не волнуют, нужно тащить в воротах, а не надеяться на штанги.
Red blu
Red blu
   499 / 686
29 июня в 16:31
Посмотрим на лидерские качества Реброва. Если нет других качеств.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   28 / 686
29 июня в 16:08
Аха-ха-ха! Любовник штанг новый лидер спартака!
морозз
морозз
   31 / 686
29 июня в 14:55
Ловчев заболел, старость подкралась как коса к траве! В одну колонну с Геной Орловым построился, маразм крепчает!
GreeM
GreeM
   39 / 686
29 июня в 13:52
Штанголиз в самый раз.
cska plus
cska plus
   3 / 686
29 июня в 13:21
Сам себя похвалил по хрющачьи но мне понравилось про ОПГ федуна.
1-18 0-7 3-10
1-18 0-7 3-10
   54 / 686
29 июня в 13:10
Его тоже скоро ccаными тряпками погонят.
Питер Ман
Питер Ман
   62 / 686
29 июня в 13:09
Ловчев: «Новый лидер „Спартака“? Лапочкин, Мешков, Вилков, Карасев, Безбородов, Еськов, Иванов, Левников»
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