Ловчев: «Новый лидер „Спартака“? Ребров»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев порассуждал о том, кто может быть новым лидером «красно-белых».

Кто может взять на себя роль лидера в «Спартаке»? Со стороны это не скажешь. Я тоже был лидером «Спартака», гонял всех после поражений и долгое количество времени был капитаном команды, я немного другой человек. Я — хозяин на футбольном поле. На сегодняшний день я таких людей не вижу, единственный человек — это Ребров.