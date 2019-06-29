Ловчев: «Новый лидер „Спартака“? Ребров»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев порассуждал о том, кто может быть новым лидером «красно-белых».
Кто может взять на себя роль лидера в «Спартаке»? Со стороны это не скажешь. Я тоже был лидером «Спартака», гонял всех после поражений и долгое количество времени был капитаном команды, я немного другой человек. Я — хозяин на футбольном поле. На сегодняшний день я таких людей не вижу, единственный человек — это Ребров.
Ребров — человек уважаемый, не замешан (как и остальные) ни в каких ОПГ «Ромашка». Это человек, которого уважают в раздевалке, а учитывая, как сейчас играют вратари — в меньшей мере Селихов и Максименко. Саша — молодой, перспективный, очень интересный мальчик, а потом столько начал пропускать, что у Реброва опять есть все шансы занять место в воротах. Кононов сказал, что выборы капитана будут перед первой игрой чемпионата. Я думаю, что Ребров может стать этим лидером, но если тренер будет рассчитывать на него в сезоне, а не лишь бы немножко подстраховать Максименко.
Ранее Ловчев прокомментировал переход полузащитника Дениса Глушакова в грозненский «Ахмат».