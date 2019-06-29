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Павлюченко: «Хочу пожелать Глушакову удачи в „Ахмате“»

29 июня 2019, 13:14

Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко прокомментировал переход Дениса Глушакова в «Ахмат».

Мне кажется, что у него не было предложений из Москвы, где он хотел остаться. В любом случае, «Ахмат» приобрел хорошего футболиста. «Ахмат» всегда была крепкой и играющей командой, они никогда не играли в бей-беги. Глушакову нравится такая игра, короткий, средний и длинный пас присутствует. Поэтому мне кажется, что он под стиль «Ахмата» подойдет. Это команда Премьер-Лиги, он будет сейчас играть, и все у него будет нормально. Он сейчас перевернет свою страницу, то, что было в «Спартаке» осталось позади. Сейчас у него не будет такого давления, ему стоит спокойно тренироваться и играть.

Сейчас начнется чемпионат и все будет зависеть только от него. В любом случае Глушаков — это качественный футболист. Теперь «Ахмат» — вдвойне сила. Это хорошее приобретение для «Ахмата». Я хочу пожелать ему вернуться на свой высокий уровень. Желаю везения, процветания и успехов в карьере. Пускай он еще растет как футболист, Глушаков еще спокойно поиграет несколько лет на высоком уровне.

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Все комментарии
beefs
beefs
   66 / 686
29 июня в 13:47
нормальное продолжение карьеры...
drug01
drug01
   69 / 686
29 июня в 13:43
Правильно сделал!!! Молодец!
nautilus163
nautilus163
   571 / 686
29 июня в 13:27
Вот Роме респект! Один из немногих, кто поддержал. Сам побывал в этой шкуре! Когда играть не дают, ругаю почем зря.... А если куда перешел, то типа предатель. 56ьные все же болелы у Спартака! Не все, но по-ходу большая часть!
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