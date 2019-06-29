Павлюченко: «Хочу пожелать Глушакову удачи в „Ахмате“»

Бывший футболист сборной России прокомментировал переход в «Ахмат».

Мне кажется, что у него не было предложений из Москвы, где он хотел остаться. В любом случае, «Ахмат» приобрел хорошего футболиста. «Ахмат» всегда была крепкой и играющей командой, они никогда не играли в бей-беги. Глушакову нравится такая игра, короткий, средний и длинный пас присутствует. Поэтому мне кажется, что он под стиль «Ахмата» подойдет. Это команда Премьер-Лиги, он будет сейчас играть, и все у него будет нормально. Он сейчас перевернет свою страницу, то, что было в «Спартаке» осталось позади. Сейчас у него не будет такого давления, ему стоит спокойно тренироваться и играть.

Сейчас начнется чемпионат и все будет зависеть только от него. В любом случае Глушаков — это качественный футболист. Теперь «Ахмат» — вдвойне сила. Это хорошее приобретение для «Ахмата». Я хочу пожелать ему вернуться на свой высокий уровень. Желаю везения, процветания и успехов в карьере. Пускай он еще растет как футболист, Глушаков еще спокойно поиграет несколько лет на высоком уровне.