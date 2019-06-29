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Рейнгольд: «Ахмат» с приходом Глушакова приобрел, а «Спартак» потерял»

29 июня 2019, 10:50

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал переход Дениса Глушакова в «Ахмат».

Я желаю счастья Денису, пускай продолжит карьеру, нормальные деньги, играть он умеет в футбол. Я думаю, он поможет команде. Денис — опытный футболист, молодым ребятам «Ахмата» есть с кого брать пример.

«Спартак» поторопился с Глушаковым и Комбаровым, если господин Кононов понимает в футболе, то он не имел право так поступать. У кого молодежь будет учиться в «Спартаке»? Что там осталось? Команда играла вот на турнире товарищеском… Это безобразие, потому что так в футбол не играют, во дворе играют лучше.

Что будет дальше со «Спартаком» — я не знаю. Они не правильно поступили с Глушаковым и Комбаровым. Можно сказать, что «Ахмат» с приходом Глушакова приобрел, а «Спартак» потерял, потому что так не делается.

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Все комментарии
RMUKMU
RMUKMU
   88 / 686
29 июня в 21:54
Зачем гробить молодёжь, заставляя их учиться у Глушакова?
Zoigen47
Zoigen47
   295 / 686
29 июня в 18:49
Ахмат действительно приобрёл головную боль, а Спартак избавился от 14ка.
АС35
АС35 ответил Сергей Саныч
   14 / 686
29 июня в 18:07
Такие как он будут жилы рвать против Спартака в очной встрече. Просто уверен.
Главное, чтобы не надорвался.
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил АС35
   20 / 686
29 июня в 17:58
Что ещё мог сказать Рейнгольд) Благодаря Глушакову, потеряли Карреру-это факт. После ухода Карреры лучше не стало, только хуже-факт. Такие, как Глушаков, никогда не меняются, могут только на некоторое время "залечь на дно" чтобы снова плести свои интриги. Абсолютно правильное решение, что избавились от Глушакова. И не важно, какой он игрок, жалеть нечего. Перевёрнута, не самая лучшая, страница Спартака. Забыть, не вспоминать, идти дальше.
Такие как он будут жилы рвать против Спартака в очной встрече.
Просто уверен.
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 686
29 июня в 13:41
Ну , все!!! Теперь у Рейнгольда "туз в рукаве"!!! Любое поражение будет объяснять нехваткой Комбарова и Глушакова!!! Любит он их, только непонятно за что???
ABir
ABir
   159 / 686
29 июня в 12:58
При Кадырове права не покачаешь, значит можно будет сосредоточиться чисто на футболе
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 686
29 июня в 12:45
Пиджак в футболе мало что понимает. Но нам это нравится. Гыгыгы
cska plus
cska plus
   3 / 686
29 июня в 12:26
Ахахах! Дед никак не успокоится, переживаю за его здоровье.
АС35
АС35
   14 / 686
29 июня в 12:01
Что ещё мог сказать Рейнгольд)

Благодаря Глушакову, потеряли Карреру-это факт. После ухода Карреры лучше не стало, только хуже-факт. Такие, как Глушаков, никогда не меняются, могут только на некоторое время "залечь на дно" чтобы снова плести свои интриги. Абсолютно правильное решение, что избавились от Глушакова. И не важно, какой он игрок, жалеть нечего. Перевёрнута, не самая лучшая, страница Спартака. Забыть, не вспоминать, идти дальше.
Байкал-38
Байкал-38
   30 / 686
29 июня в 11:57
У Рейнгольда маразм последней степени.
Shamil79
Shamil79
   539 / 686
29 июня в 11:53
считай Ахмат в ЛЕ попал
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин
   304 / 686
29 июня в 11:40
Теперь и от Ахмата Спартак будет регулярно "иметь неприятности"...
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   20 / 686
29 июня в 11:39
Молодые ребята "Ахмата",не берите пример с опытного футболиста Глушакова.
Слушайте тренера и Рамзана,более никого.
Сов Армия
Сов Армия
   257 / 686
29 июня в 11:30
Так в Спартаке не владелец и тренер решают кому играть а кому нет, там всем фаны заправляют. Потому и по 17 лет без чемпионства.
МКС
МКС
   22 / 686
29 июня в 11:26
Корова на лугу то же что то теряет

А кто то находит
311
311
   25 / 686
29 июня в 11:07
Тут я согласен с Рейнгольдом! Спартак не имел права так поступать со своим капитаном!)
борька
борька
   79 / 686
29 июня в 11:02
Кадыров молодец, если уговорит Кокорина и Мамаева, то будет просто великолепная команда!! Ребята будут защишены от прозвола властей, и будут показывать замечательный футбол!
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 686
29 июня в 10:52
Все скоро и увидим ,но Глушакову в команду даже замену не купили
Конь 666
Конь 666
   197 / 686
29 июня в 10:52
От Рейнгольда другого мнения и не ожидал.
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