Рейнгольд: «Ахмат» с приходом Глушакова приобрел, а «Спартак» потерял»

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал переход Дениса Глушакова в «Ахмат».
Я желаю счастья Денису, пускай продолжит карьеру, нормальные деньги, играть он умеет в футбол. Я думаю, он поможет команде. Денис — опытный футболист, молодым ребятам «Ахмата» есть с кого брать пример.
«Спартак» поторопился с Глушаковым и Комбаровым, если господин Кононов понимает в футболе, то он не имел право так поступать. У кого молодежь будет учиться в «Спартаке»? Что там осталось? Команда играла вот на турнире товарищеском… Это безобразие, потому что так в футбол не играют, во дворе играют лучше.
Что будет дальше со «Спартаком» — я не знаю. Они не правильно поступили с Глушаковым и Комбаровым. Можно сказать, что «Ахмат» с приходом Глушакова приобрел, а «Спартак» потерял, потому что так не делается.
Просто уверен.
Просто уверен.
Благодаря Глушакову, потеряли Карреру-это факт. После ухода Карреры лучше не стало, только хуже-факт. Такие, как Глушаков, никогда не меняются, могут только на некоторое время "залечь на дно" чтобы снова плести свои интриги. Абсолютно правильное решение, что избавились от Глушакова. И не важно, какой он игрок, жалеть нечего. Перевёрнута, не самая лучшая, страница Спартака. Забыть, не вспоминать, идти дальше.
Благодаря Глушакову, потеряли Карреру-это факт. После ухода Карреры лучше не стало, только хуже-факт. Такие, как Глушаков, никогда не меняются, могут только на некоторое время "залечь на дно" чтобы снова плести свои интриги. Абсолютно правильное решение, что избавились от Глушакова. И не важно, какой он игрок, жалеть нечего. Перевёрнута, не самая лучшая, страница Спартака. Забыть, не вспоминать, идти дальше.
Слушайте тренера и Рамзана,более никого.
Слушайте тренера и Рамзана,более никого.
А кто то находит
А кто то находит