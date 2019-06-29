Рейнгольд: «Ахмат» с приходом Глушакова приобрел, а «Спартак» потерял»

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал переход в «Ахмат».

Я желаю счастья Денису, пускай продолжит карьеру, нормальные деньги, играть он умеет в футбол. Я думаю, он поможет команде. Денис — опытный футболист, молодым ребятам «Ахмата» есть с кого брать пример.

«Спартак» поторопился с Глушаковым и Комбаровым, если господин Кононов понимает в футболе, то он не имел право так поступать. У кого молодежь будет учиться в «Спартаке»? Что там осталось? Команда играла вот на турнире товарищеском… Это безобразие, потому что так в футбол не играют, во дворе играют лучше.

Что будет дальше со «Спартаком» — я не знаю. Они не правильно поступили с Глушаковым и Комбаровым. Можно сказать, что «Ахмат» с приходом Глушакова приобрел, а «Спартак» потерял, потому что так не делается.