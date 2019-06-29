Ловчев: «В „Ахмате“ будет поспокойнее, болельщики от Глушакова отстанут»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал переход полузащитника в грозненский «Ахмат».

Я - истинный спартаковец; болел, болею и буду болеть за «Спартак». В данном случае уже не соображаешь, но играть-то ему надо. Времена другие, мы тогда таких денег не получали. Играть он умеет, чтобы куда-то идти, надо еще и финансовую сторону поддерживать. Я думаю, что чеченцы дали ему возможность заработать деньги. «Ахмат» - нормальная команда, там целая плеяда спартаковских тренеров работала; и Рахимов с Черчесовым там в параллель работали, и уезжали в Австрию, и возвращались.

Глушаков попадает к хорошему тренеру, потому что Рахимов, на мой взгляд, один из лучших тренеров. Денис едет в одну из самых боевых команд, дурака не валяющих при таком руководителе республики. С Ивановым будет играть в центре поля, два умных и хороших футболиста. Поспокойнее ему там будет, потому что болельщики отстанут, а самое главное то, что Денису это спокойствие и нужно. И любое поражение не будет рассматриваться как трагедия всей жизни, как в «Спартаке» это происходит. Я думаю, это нормальный совершенно вариант, который он принял.