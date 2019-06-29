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Ловчев: «В „Ахмате“ будет поспокойнее, болельщики от Глушакова отстанут»

29 июня 2019, 12:54

Футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал переход полузащитника Дениса Глушакова в грозненский «Ахмат».

Я - истинный спартаковец; болел, болею и буду болеть за «Спартак». В данном случае уже не соображаешь, но играть-то ему надо. Времена другие, мы тогда таких денег не получали. Играть он умеет, чтобы куда-то идти, надо еще и финансовую сторону поддерживать. Я думаю, что чеченцы дали ему возможность заработать деньги. «Ахмат» - нормальная команда, там целая плеяда спартаковских тренеров работала; и Рахимов с Черчесовым там в параллель работали, и уезжали в Австрию, и возвращались.

Глушаков попадает к хорошему тренеру, потому что Рахимов, на мой взгляд, один из лучших тренеров. Денис едет в одну из самых боевых команд, дурака не валяющих при таком руководителе республики. С Ивановым будет играть в центре поля, два умных и хороших футболиста. Поспокойнее ему там будет, потому что болельщики отстанут, а самое главное то, что Денису это спокойствие и нужно. И любое поражение не будет рассматриваться как трагедия всей жизни, как в «Спартаке» это происходит. Я думаю, это нормальный совершенно вариант, который он принял.

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Все комментарии
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   28 / 686
29 июня в 16:11
Как же болельщики от Дениски отстанут? Особенно когда Дениска забьет гол спартаку!
pomor45
pomor45
   100 / 686
29 июня в 14:54
Кавказ, спокойствие при поражениях — что ещё надо человеку, чтобы встретить старость?!
pomor45
pomor45
   100 / 686
29 июня в 14:52
И любое поражение не будет рассматриваться как трагедия всей жизни, как в «Спартаке» это происходит.
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Что же это никак привыкнуть-то не могут?
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 686
29 июня в 13:45
Теперь самогон гнать только по ночам придется!!! А пить когда???
И как же баня??? Это ж неотъемлемый атрибут существования Дениски?!?
Эллочка
Эллочка ответил Заур-ЗВЕРЬ
   74 / 686
29 июня в 13:35
бухать ему точно там не дадут и с гулянками тоже адиос)))
непочеловечески так ромзан ему позволит гнать самогон но только для себя не на продажу
cska plus
cska plus
   3 / 686
29 июня в 13:23
Недавно жека был другого мнения об Ахмате.
КЭТиК
КЭТиК
   91 / 686
29 июня в 13:12
Зарплату в миллион нужно ещё отработать.
Байкал-38
Байкал-38
   30 / 686
29 июня в 13:03
Он как был .... так им и останется, на всю жизнь!
АС35
АС35
   14 / 686
29 июня в 13:02
....Я думаю, это нормальный совершенно вариант, который он принял....

Как будто у него был богатый выбор)
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   233 / 686
29 июня в 12:59
бухать ему точно там не дадут и с гулянками тоже адиос)))
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