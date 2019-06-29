Азмун предложил убрать из футбольных правил офсайды

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун рассказал, какое футбольное правило он бы изменил.
Хороший вопрос. Первый раз у меня такое спрашивают. Если уберут офсайды, будет намного легче!
Ранее Азмун рассказал о своих целях.
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун рассказал, какое футбольное правило он бы изменил.
Хороший вопрос. Первый раз у меня такое спрашивают. Если уберут офсайды, будет намного легче!
Ранее Азмун рассказал о своих целях.
А конкретно надо было пассивным офсайдом считать только тех кто находится вне вратарской!!! а то и штрафной.а то бред полный: игрок мяча может и не касаться,но на него отвлекаются и вратарь и защитники ...он таким образом все равно мешает защите..а если отскок от обороняющихся то тогда вообще первый на мяче..
А конкретно надо было пассивным офсайдом считать только тех кто находится вне вратарской!!! а то и штрафной.а то бред полный: игрок мяча может и не касаться,но на него отвлекаются и вратарь и защитники ...он таким образом все равно мешает защите..а если отскок от обороняющихся то тогда вообще первый на мяче..
Где здесь Азмун что то предложил ???
Негоже глупость журналиста выдавать за идеи уважаемого игрока........
Где здесь Азмун что то предложил ???
Негоже глупость журналиста выдавать за идеи уважаемого игрока........