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Азмун предложил убрать из футбольных правил офсайды

29 июня 2019, 12:03

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун рассказал, какое футбольное правило он бы изменил.

Хороший вопрос. Первый раз у меня такое спрашивают. Если уберут офсайды, будет намного легче!

Ранее Азмун рассказал о своих целях.  

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Все комментарии
X-GadZ
X-GadZ
29 июня в 21:22
Убрать футбольный мяч и вместо него бутылку ввести
Absinthe5
Absinthe5
   98 / 686
29 июня в 16:29
Убрать полностью команду-соперницу. Пусть по очереди на поле выходят. Кто больше успеет забить - тот и победил))) А если серьезно, в Ростове и в Казани Азмун такие глупости не говорил)))
pomor45
pomor45
   100 / 686
29 июня в 14:41
По крайней мере, пассивный офсайд убрать полностью, а активный учитывать только тогда, когда игрок в момент приёма мяча находится в нём всем корпусом, а не так, как сейчас, кончиком носа и в момент отдачи паса.
Питер рулит
Питер рулит
   116 / 686
29 июня в 13:58
Одно из идиотских изменений по офсайдам ,это непродуманное введеное правило "пассивного офсайда" без конкретики:
А конкретно надо было пассивным офсайдом считать только тех кто находится вне вратарской!!! а то и штрафной.а то бред полный: игрок мяча может и не касаться,но на него отвлекаются и вратарь и защитники ...он таким образом все равно мешает защите..а если отскок от обороняющихся то тогда вообще первый на мяче..
yk2ru
yk2ru
29 июня в 13:52
Офсайд на центральной линии определять пусть предложат, ну чтобы игроки не засиживались у ворот. Ещё пусть предложат линии штрафных площадок продолжить до боковых линий и по ним дополнительно офсайды определять.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 686
29 июня в 13:49
Название ветки не соответствует содержанию.......
Где здесь Азмун что то предложил ???

Негоже глупость журналиста выдавать за идеи уважаемого игрока........
Charlie Scene
Charlie Scene
   416 / 686
29 июня в 13:40
не будь офсайдов сколько бы наколотил Пиппо Инзаги в свое время?))))
ДСА
ДСА
   143 / 686
29 июня в 13:11
Это будет другой футбол.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   18 / 686
29 июня в 12:59
Ну вот с Дзю повелся и тоже, как Троцкий забазарил).
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   233 / 686
29 июня в 12:55
ахахаха вратаря надо убрать, тогда вообще заживем)))
STVA 1
STVA 1
   24 / 686
29 июня в 12:54
И защитников ...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   19 / 686
29 июня в 12:43
С ч.ю. у иранца нет проблем!
Zenit_84
Zenit_84
   87 / 686
29 июня в 12:42
Не послушают
drug01
drug01
   69 / 686
29 июня в 12:42
Просто сказочник....
vinyardrip
vinyardrip ответил cska plus
   204 / 686
29 июня в 12:36
Блин, ну надо же эти журналюги, Азмун преложил... , офигеть, у человека спросили он ответил а не предложил, нет ну почему они все шнобели.
клик бейт
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 686
29 июня в 12:32
Лунев: хороший вопрос,разрешить пить в самолете
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 686
29 июня в 12:30
убрать Миллера,Дюкова,Мутко,Прядкина и офсайды
EAGuar As
EAGuar As
   64 / 686
29 июня в 12:27
О
No pupsiks
No pupsiks
   38 / 686
29 июня в 12:23
Азмун разве футбольный функционер что-то предлагать, просто высказал мнение.
cska plus
cska plus
   3 / 686
29 июня в 12:16
Блин, ну надо же эти журналюги, Азмун преложил... , офигеть, у человека спросили он ответил а не предложил, нет ну почему они все шнобели.
Shamil79
Shamil79
   539 / 686
29 июня в 12:15
это несерьзно!!!!!!!
Т34
Т34
   150 / 686
29 июня в 12:13
Всё правильно, офсайды отменить, ворота увеличить, вратаря у соперника убрать, да и судью тоже, нехрен ему под ногами путаться. Но всё это делать, когда играет зенит.
4RT
4RT
   584 / 686
29 июня в 12:09
Тогда Дзюба сядет на табуреточку в чужой штрафной и будет ждать навесы
1-18 0-7 3-10
1-18 0-7 3-10
   54 / 686
29 июня в 12:06
Совсем дурaк? Вратаря предложи еще убрать, чтобы не мешался.
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