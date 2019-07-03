ГлавнаяНовости

Сборная США в драматичном матче пробилась в финал женского ЧМ-2019

сегодня, 00:21

Женская сборная США одержала победу над командой Англии в полуфинале чемпионата мира во Франции.

На 10-й минуте счет открыла американская футболиста Кристен Пресс, но уже через 9 минут благодаря голу Эллен Уайт восстановилось равенство. На 31-й минуте Алекс Морган вывела сборную США вперед.

За несколько минут до завершения встречи свой шанс упустила футболистка сборной Англии Стефани Хьютон - ее удар с пенальти отразила голкипер команды США.

В финале 7 июля американская команда встретится с победителем пары Швеция - Нидерланды.

Отметим, что сборная США выиграла все матчи мундиаля, а в первом туре группового раунда разбила Таиланд со счетом 13:0.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Официально«Реал» анонсировал создание своей женской команды
25 июня Комментарии11
ОфициальноМаурицио Ганц возглавил женскую команду «Милана»
25 июня Комментарии2
Месси vs футболистки. Лионель богаче всех вместе!
25 июняСтанислав Горин в блоге Футбол и деньгиКомментарии9
У «Реала» в следующем сезоне появится женская футбольная команда
22 июня Комментарии11
Марта забила свой 17-й гол на ЧМ. У рекордсмена среди мужчин Клозе 16 мячей
18 июня Комментарии4
Японцы убрали за собой мусор после матча женского чемпионата мира
16 июня ВидеоКомментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Bavaria_M
Bavaria_M
   171 / 684
сегодня в 01:22
Эм а тут будут футбольные новости? Мб еще как сыграли мартышки с собаками писать начнете? Это футбольный сайт ох
drug01
drug01
   66 / 684
сегодня в 00:29
Молодцы!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100