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Маркизио: «Мне не в чем себя упрекнуть. Только в полученной травме»

сегодня, 00:30

Итальянский полузащитник Клаудио Маркизио не жалеет о времени, проведенном в «Зените». Напомним, в понедельник петербургский клуб объявил о расторжении контракта с игроком.

Это время было прекрасным. Это был мой первый год, который я провёл не в „Ювентусе“, вдали от дома. Когда-то давно я представлял, как заканчиваю карьеру в туринском клубе, но жизнь порой поворачивает в другую сторону. И хочу сказать, что очень рад приобретённому опыту. Год назад я перешёл в важный, престижный, амбициозный и хорошо организованный клуб, где каждый ощущает себя частью большой семьи – и это просто невероятно. Я всегда буду благодарен „Зениту“ за это. 

Мне не в чем себя упрекнуть. Только в одном – в полученной травме. В моём возрасте прекрасно понимаешь, что травмы – часть игры, ты должен уметь принимать их и знать, что может произойти. Я мог бы провести в Петербурге два восхитительных сезона, а провёл всего один, не менее чудесный. Но я рад всем эмоциям, которые испытал в новом клубе.

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Все комментарии
ArtemonD
ArtemonD
сегодня в 03:34
Одного уровня с банщиком тарасовским аферист.
iBragim2102
iBragim2102
сегодня в 01:29
Маркизио ты был лучшим на памойке!
Zenit_84
Zenit_84
   102 / 684
сегодня в 01:07
Спасибо за 15 игр и два гола
spartach091
spartach091
   48 / 684
сегодня в 00:50
Сам думает как хорошо и чётко обул газпремоский мешок
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Miaf
   107 / 684
сегодня в 00:45
Зе Луиш много сделал для Спартака,Маркизио для Зенита-ничего,так чего непонятного в поведении тех и других???
Miaf
Miaf
   62 / 684
сегодня в 00:40
Как прощаются с Зе Луишем и Как с Маркизио, вот он бомжовское отношение к своим игрокам.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
   107 / 684
сегодня в 00:36
Упрекать нужно не Маркизио,а тех кто его покупал...
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