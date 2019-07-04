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Джано: «Первые сборы провели практически без мяча»

сегодня, 18:07

Полузащитник «Спартака» Джано рассказал о подготовке к грядущему сезону.

Первая часть сборов была очень тяжелой, мы много бегали. Сейчас уже больше работаем с мячом. Нагрузки высокие и интенсивные, но все нормально. Рабочий настрой, входим в форму. Готовы еще не на сто процентов, но у нас еще есть 10 дней до старта сезона. В Австрии — хороший турнир, где можно почувствовать тонус, показать свой уровень и перенести это на чемпионат.

Первые сборы провели практически без мяча. Постоянно бегали. Когда Георгиевич пришел изначально, первые полгода такого не было. Нагрузки очень высокие. Сколько играю в «Спартаке», таких нагрузок не помню. Футболисты понимают, что это необходимо, чтобы играть в высокий прессинг.

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