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«Зенит» претендует на забивного нападающего «Реала»

сегодня, 13:19

Испанская пресса утверждает, что «Зенит» входит в число претендентов на нападающего «Реала» Кристо Гонсалеса.

В минувшем сезоне 21-летний игрок представлял «Кастилью», в котором стал лучшим бомбардиром, забив 21 гол.

На форварда также претендуют «Айнтрахт», «Андерлехт»,  «Леганес», «Эспаньол», «Гранада», «Вальядолид» и «Леванте». Кристо предпочел бы остаться в Испании, но готов рассмотреть все варианты. 

«Реал» ранее оценил футболиста в 10 млн евр, но сейчас хочет заработать не менее пяти. получить право обратного выкупа или процент с перепродажи.

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Все комментарии
FILL3289
FILL3289 ответил Мишаня Дмитриев
   297 / 707
сегодня в 14:03
у меня тоже))) тока меня забанили за то, что я болельщик Спартака)))
У коней и у проекта по 5 минимум клонов и им все можно,и випы на всех до 22-23 года.
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев ответил FILL3289
   400 / 707
сегодня в 14:00
Все с бомжами не буду общаться,забанили основу на всегда.
у меня тоже))) тока меня забанили за то, что я болельщик Спартака)))
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
   400 / 707
сегодня в 13:59
А вообще доставляет заголовок - форвард реала!!!! Кастилья это даж не сегунда а сегунда В. но зная проект будьте уверенны в газпроме уже готовят 30 лямов
FILL3289
FILL3289
   297 / 707
сегодня в 13:57
Все с бомжами не буду общаться,забанили основу на всегда.
A.Gordeev
A.Gordeev
   482 / 707
сегодня в 13:55
Хорошо хоть в Реале про свиней не знают, 15-го вратаря бы им подогнали.
12-й спартанец
12-й спартанец
   393 / 707
сегодня в 13:54
    RIR68
    RIR68
       214 / 707
    сегодня в 13:49
    трансфер Заболотного в Реал включён в сделку?)))
    Мишаня Дмитриев
    Мишаня Дмитриев ответил 11-и метровый
       400 / 707
    сегодня в 13:46
    Этот слух очень сильно напугал тарасовских, они итак не знают сколько в этом году проиграть Зениту, 5-0 уже было, нужно больше.
    какие 5-0 ау очнись ?! последня победа бомжей была 5-1 вообщето и то когда в Спартаке ОПГ ромашка начала действовать. и если не считать 4-2 в чемпионском сезоне. когда купленный газпромом иванов сделал все чтобы Спартак не выиграл, то были только или ничьи или победы КБ
    mihaluch
    mihaluch
       54 / 707
    сегодня в 13:45
    Подойдёт Зениту, но не пойдёт в Зенит.
    Footbolista
    Footbolista ответил FILL3289
       4 / 707
    сегодня в 13:43
      FILL3289
      FILL3289 ответил Footbolista
         297 / 707
      сегодня в 13:42
      Леганес...Леванте..Гранада и зенит))...теплая пердивная компания претендентов...
      Все топ клубы будут претендовать на легенду зенита)
      А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
      А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
         184 / 707
      сегодня в 13:41
      Для нашего чемпионата будет супер. Жаль что слухи.
      Footbolista
      Footbolista
         4 / 707
      сегодня в 13:40
      Леганес...Леванте..Гранада и зенит))...теплая пердивная компания претендентов...
      Семак иди сюда
      Семак иди сюда
         234 / 707
      сегодня в 13:40
      нападающий из четвертого дивизиона нас не устраивает.
      Казанский
      Казанский
         34 / 707
      сегодня в 13:38
      После того,как Реал в ЛЧ дважды продул русскому табуну даже я понял,что в этом клубе нападающих нет.Но зенит где-то нашел..на задворках Репла потряса пальму)))
      11-и метровый
      11-и метровый ответил Литейный 4
         106 / 707
      сегодня в 13:33
      Хоть это и слух, но в случае удачи кое где увидим зарево. Гыгыгы
        FILL3289
        FILL3289
           297 / 707
        сегодня в 13:32
        И смех и грех!
        Как же стыдно за мешок газпрома,сколько же им еще нужно человек,что бы мы все дружно посмеялись с них
        Литейный 4
        Литейный 4
           6 / 707
        сегодня в 13:31
        Хоть это и слух, но в случае удачи кое где увидим зарево. Гыгыгы
        RamonCSKA
        RamonCSKA
           138 / 707
        сегодня в 13:29
        я думал бензема
        Alladins
        Alladins
           56 / 707
        сегодня в 13:28
        Свиньи зашевелились, купят еще трех вратарей.
        Jum13
        Jum13
           39 / 707
        сегодня в 13:27
        Можно выгодно обменять. В Зенит - Гонсалеса, в Реал - Заболотного :)
        Ragnar_Lodbrok
        Ragnar_Lodbrok
           50 / 707
        сегодня в 13:27
        LOpp
        LOpp
           10 / 707
        сегодня в 13:26
        опять в Тарасовке утки про Зенит сочиняют.
        FILL3289
        FILL3289
           297 / 707
        сегодня в 13:26
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