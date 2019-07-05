«Зенит» претендует на забивного нападающего «Реала»

Испанская пресса утверждает, что «Зенит» входит в число претендентов на нападающего «Реала» Кристо Гонсалеса.
В минувшем сезоне 21-летний игрок представлял «Кастилью», в котором стал лучшим бомбардиром, забив 21 гол.
На форварда также претендуют «Айнтрахт», «Андерлехт», «Леганес», «Эспаньол», «Гранада», «Вальядолид» и «Леванте». Кристо предпочел бы остаться в Испании, но готов рассмотреть все варианты.
«Реал» ранее оценил футболиста в 10 млн евр, но сейчас хочет заработать не менее пяти. получить право обратного выкупа или процент с перепродажи.
Как же стыдно за мешок газпрома,сколько же им еще нужно человек,что бы мы все дружно посмеялись с них
Как же стыдно за мешок газпрома,сколько же им еще нужно человек,что бы мы все дружно посмеялись с них
Проходили мы это все!
Проходили мы это все!