«Зенит» претендует на забивного нападающего «Реала»

сегодня, 13:19

Испанская пресса утверждает, что «Зенит» входит в число претендентов на нападающего «Реала» .

В минувшем сезоне 21-летний игрок представлял «Кастилью», в котором стал лучшим бомбардиром, забив 21 гол.

На форварда также претендуют «Айнтрахт», «Андерлехт», «Леганес», «Эспаньол», «Гранада», «Вальядолид» и «Леванте». Кристо предпочел бы остаться в Испании, но готов рассмотреть все варианты.

«Реал» ранее оценил футболиста в 10 млн евр, но сейчас хочет заработать не менее пяти. получить право обратного выкупа или процент с перепродажи.