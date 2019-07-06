«Ливерпуль» готов отпустить Ловрена за 25 млн евро

сегодня, 19:08

«Ливерпуль» готов рассмотреть предложения по защитнику Деяну Ловрену, которые начинаются с 25 миллионов евро, сообщает La Gazzetta Dello Sport.

Напомним, что игроком интересуется «Милан». Итальянский клуб предлагает за Ловрена 15 миллионов евро.