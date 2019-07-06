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«Ливерпуль» готов отпустить Ловрена за 25 млн евро

сегодня, 19:08

«Ливерпуль» готов рассмотреть предложения по защитнику Деяну Ловрену, которые начинаются с 25 миллионов евро, сообщает La Gazzetta Dello Sport.

Напомним, что игроком интересуется «Милан». Итальянский клуб предлагает за Ловрена 15 миллионов евро.

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dzvinka
dzvinka
   29 / 711
сегодня в 20:06
ну за 15 пускай идут лесом. топ клубу АПЛ сейчас трудно подписать когото за 15 лямов... а Ловрен на банке нормальный вариант, для подстраховки.
все грамотно делает клуб.
STVA 1
STVA 1
   30 / 711
сегодня в 19:21
Не потеря для Ливера , не существенная можно сказать!
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