Гризманн и «Барселона» взбесили «Атлетико»

сегодня, 19:05

Переход Антуана Гризманна в «Барселону» становится все более интересным делом. «Соккер.ру» - о новых обстоятельствах, которые ввергли в бешенство руководство «Атлетико».

О том, что «Барселона» ведет свою работу, мягко говоря, несколько грязными методами на трансферном рынке, в последние годы утверждают многие. Руководители каталонского клуба не очень заботятся о своей деловой репутации, действуя зачастую вероломно и раздражая коллег даже из других топ-клубов, не говоря уже о более мелких командах, на мнение и возмущение которых всем просто плевать.

«Барселона» делает при этом вид надежного партнера, но ведет себя как слон в посудной лавке. Год назад все смеялись над «Реалом», который подставил Хулена Лопетеги и лишил сборную Испании потенциального успеха на чемпионате мира, спровоцировав склонного к нервным срывам Луиса Рубиалеса. Ведь тогда ничего не стоило «Реалу» потерпеть и объявить о договоренности с Лопетеги после чемпионата мира – Рубиалес бы не стал за день до турнира увольнять тренера.

Теперь настал черед смеяться над «Барселоной», которая сама себе осложнила переговоры по Гризманну, которые вроде как были на мази. Президент каталонцев Хосеп Мария Бартомеу пафосно поведал о встрече между руководителями клубов по поводу Гризманна, а испанская пресса уже намечала презентацию француза на 11 июля. Но после встречи «Атлетико» решил сорвать покровы и через официальное заявление выплеснуть свою обиду и раздражение поведением «Барселоны»:

14 мая Гризманн проинформировал руководство «Атлетико» о решении покинуть клуб по окончании сезона. Через несколько дней нам стало известно, что «Барселона» обо всем договорилась с Антуаном еще в марте, начав вести с ним переговоры еще в феврале. С 1 июля сумма отступных за Гризманна снизилась с 200 до 120 миллионов евро. «Барселона» попросила отсрочку платежа. Естественно, мы ответили отказом, поскольку «Барселона» и игрок не уважают ни наш клуб, ни наших болельщиков. Хотим выразить решительное неодобрение поведению обеих сторон, особенно «Барселоны», которая в ходе сезона побудила игрока разорвать соглашение с «Атлетико». При том, что наша команда боролась с «Ювентусом» в Лиге чемпионов и вела борьбу с «Барселоной» за победу в чемпионате.

То есть «Барселона» договорилась с Гризманном еще после первого матча с «Ювентусом» - что было в ответной игре вы все помните. И теперь заставьте разгоряченных болельщиков «Атлетико» поверить, что на игре Гризманна в ответном матче с туринцами, проигранном крупно, не сказались эти закулисные переговоры. Не поверят.

Также в своем заявлении злые и деловитые «матрасники» напомнили Гризманну показательно, что его контракт с клубом еще действует, поэтому он должен вернуться в обозначенный тренерским штабом срок к работе с командой, к предсезонной подготовке. Можно себе представить, каким образом Антуана встретят партнеры – о болельщиках нечего и говорить. Самая большая ирония в том, что совсем недавно Гризманн был главным героем для фанатов «Атлетико».

И не только как основная звезда и ключевой исполнитель на поле. Нет. Но еще и потому, что в тяжелый для мадридцев момент он демонстративно отказался от предложения «Барселоны» и продлил договор с «матрасниками». Его боготворили. Теперь его ненавидят. К слову, за тот отказ его невзлюбили еще тогда фанаты каталонцев, а поговаривают, что и некоторые футболисты тоже, поскольку можно вспомнить, как они его звали, считая, что отказаться Антуан не сможет и станет их партнером.

А он, получается, обманул их ожидания, да еще и демонстративно. Теперь француз, имевший не так давно чуть ли не идеальную репутацию, нажил себе массу недоброжелателей в обоих лагерях. А «Барселона» снова подтвердила, что не умеет вести переговоры прозрачно и открыто, не пытаясь вести подковерные игры даже в тех ситуациях, которые не требуют такого поведения.

Можно вспомнить в последние годы массу показательных ситуаций. А ведь еще есть те, которые не попали в публичную плоскость. Например, история про срыв «Барселоной» перехода Малкома в «Рому» из «Бордо» облетела весь мир из-за своей вероломности и наглости. Но были и более мягкие попытки раскачать обстановку.

Те же безуспешные, но раздражающие закидывания удочки в сторону Адриена Рабьо и Марко Верратти против ПСЖ . Парижане, конечно, отомстили в похожей манере в 2017 году, выцарапав у «Барселоны» Неймара. Чему сейчас сами не рады. Сейчас же очевидно, что Гризманну в «Атлетико» не получится остаться.

В Мадриде это тоже наверняка понимают, поэтому и пошли на такой открытый конфликт, на такое заявление – чтобы у болельщиков даже желания не возникло думать о сохранении Антуана. После этого заявления он станет одним из самых ненавистных игроков для поклонников «Атлетико», несмотря на все, что сделал для клуба в футбольном плане.