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Филипе Луис: «Передо мной стоит выбор между Европой и Бразилией»

сегодня, 19:17

Защитник «Атлетико» и сборной Бразилии Филипе Луис, завершивший выступления в Кубке Америки, решил в ближайшие дни решить вопрос о своем будущем. 1 июля у него истек срок соглашения с мадридским клубом.

Первое, что я собираюсь сделать, это пойти в «Атлетико» и поговорить с руководством. Нужно узнать, что нужно клубу, а что нет. Затем мне нужно будет принять трудное решение, и я хочу принять его спокойно.

Я был игроком «Фламенго» с детства. Передо мной самый важный выбор - остаться в Европе или вернуться в Бразилию. Игра в европейском чемпионате, крупнейшем соревновании в мире, или возвращение в Бразилию.

 Сообщалось, что на Луиса претендует «Барселона».

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   142 / 734
сегодня в 20:10
В Бразилии столько не платят.
RMUKMU
RMUKMU
   70 / 734
сегодня в 19:58
Надеюсь останется. В Европе ещё способен пользу приносить несмотря на травмы и старость.
STVA 1
STVA 1
   54 / 734
сегодня в 19:46
Ещё сезон осилит в Европе
11-и метровый
11-и метровый
   51 / 734
сегодня в 19:46
Раньше такого выбора не было.
cska plus
cska plus
   15 / 734
сегодня в 19:25
Не то и не другое, выбирай Китай.
Bavaria_N
Bavaria_N
   408 / 734
сегодня в 19:19
спартак это не европа
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