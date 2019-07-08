Филипе Луис: «Передо мной стоит выбор между Европой и Бразилией»

Защитник «Атлетико» и сборной Бразилии , завершивший выступления в Кубке Америки, решил в ближайшие дни решить вопрос о своем будущем. 1 июля у него истек срок соглашения с мадридским клубом.

Первое, что я собираюсь сделать, это пойти в «Атлетико» и поговорить с руководством. Нужно узнать, что нужно клубу, а что нет. Затем мне нужно будет принять трудное решение, и я хочу принять его спокойно.

Я был игроком «Фламенго» с детства. Передо мной самый важный выбор - остаться в Европе или вернуться в Бразилию. Игра в европейском чемпионате, крупнейшем соревновании в мире, или возвращение в Бразилию.