«Локомотив» не хочет платить за лечение Д. Тарасова

сегодня, 13:37

Бывший полузащитник «Локомотива» хочет получить от своей бывшей команды 23 тыс. евро за оплату операции и реабилитации.

Тарасов получил травму в последнем туре прошлого сезона во время игры с «Уфой». После окончания чемпионата футболист поехал в клинику в Италию, где ему провели операцию. Тарасов получил счёт в размере € 23 тыс., из которых € 10 тыс. сама операция, а ещё € 13 тыс. — реабилитация.

Хавбек обратился к руководству клуба с просьбой оплатить лечение, однако руководство московского клуба отказалось, мотивируя тем, что игрок уже не находится в клубе.