«Локомотив» не хочет платить за лечение Д. Тарасова

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов хочет получить от своей бывшей команды 23 тыс. евро за оплату операции и реабилитации.
Тарасов получил травму в последнем туре прошлого сезона во время игры с «Уфой». После окончания чемпионата футболист поехал в клинику в Италию, где ему провели операцию. Тарасов получил счёт в размере € 23 тыс., из которых € 10 тыс. сама операция, а ещё € 13 тыс. — реабилитация.
Хавбек обратился к руководству клуба с просьбой оплатить лечение, однако руководство московского клуба отказалось, мотивируя тем, что игрок уже не находится в клубе.
Дуэт Кикнадзе и Тарасова ))
https://www.youtube.com/watch?v=8Ft8utfsUyI
Дуэт Кикнадзе и Тарасова ))
Ну что ж, сериал с Кокориным и Мамаевым подошел к концу. Глушаков в последнее время тоже не радует горячими новостями. Кто-то должен нас развлекать в межсезонье. Пусть это будет Тарасов.
Ну что ж, сериал с Кокориным и Мамаевым подошел к концу. Глушаков в последнее время тоже не радует горячими новостями. Кто-то должен нас развлекать в межсезонье. Пусть это будет Тарасов.