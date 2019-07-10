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«Локомотив» не хочет платить за лечение Д. Тарасова

сегодня, 13:37

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов хочет получить от своей бывшей команды 23 тыс. евро за оплату операции и реабилитации.

Тарасов получил травму в последнем туре прошлого сезона во время игры с «Уфой». После окончания чемпионата футболист поехал в клинику в Италию, где ему провели операцию. Тарасов получил счёт в размере € 23 тыс., из которых € 10 тыс. сама операция, а ещё € 13 тыс. — реабилитация. 

Хавбек обратился к руководству клуба с просьбой оплатить лечение, однако руководство московского клуба отказалось, мотивируя тем, что игрок уже не находится в клубе.

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Все комментарии
311
311
   50 / 729
сегодня в 15:13
Скинемся СМСками Бузову!)
морозз
морозз
   14 / 729
сегодня в 15:09
Локомотив медленно преображается из Паровоза летящего по рельсам... в Депо, где трясущимися руками проводники набивают чулан баблом! Вероломность к людям ...верой и правдой служившим Локомотиву, вот нынешняя черта железнодорожников, очень жаль это наблюдать! Что нам скажет сторонник правды господин Байкал?
cska plus
cska plus
   16 / 729
сегодня в 15:08
Плохо, что клуб игнорирует, с другой стороны, что такое 23 тыща для Тарасова, ему должно быть стыдно, была бы цифра в 230 тыща я бы ещё понимал.
Павел Амурский
Павел Амурский
   57 / 729
сегодня в 15:08
Свинское отношение, пусть даже и к мужу Бузовой.
Leha-ha50
Leha-ha50
   8 / 729
сегодня в 15:04
Кикнадзе всеобщее презрение!!!
Питер Ман
Питер Ман
   22 / 729
сегодня в 15:02
Пусть Федун платит за своих, тарасовских
Faustello
Faustello ответил Leha-ha50
   6 / 729
сегодня в 14:59
Девять лет верой и правдой и такое хамское отношение к игроку?!?
Жалко не десять, а то прямо песня бы поошла:
Дуэт Кикнадзе и Тарасова ))
Faustello
Faustello ответил Groove000
   6 / 729
сегодня в 14:56
А тут просто дело принципа: человек получил травму, выступая за клуб и защищая его цвета. Соответственно, этот клуб обязан оплатить его лечение
Так может там операция стоила 1 к ойро, а остальное это омары, майки с ВВП и телефонные разговоры с Бузовой )))
Faustello
Faustello ответил RIR68
   6 / 729
сегодня в 14:55
Кикнадзе сказал, что операция была лишней. Можно было вылечить зелёнкой!
Потом ещё добавил что Тарасову почтой России выслали мешок подорожника ))
RIR68
RIR68
   202 / 729
сегодня в 14:42
Кикнадзе сказал, что операция была лишней. Можно было вылечить зелёнкой!
Шуnя771
Шуnя771
   68 / 729
сегодня в 14:26
Некрасиво!
Groove000
Groove000 ответил Rheinfall
   225 / 729
сегодня в 14:14
оплати уже сам , далеко не бедный давно , это же копейки для тебя.
А тут просто дело принципа: человек получил травму, выступая за клуб и защищая его цвета. Соответственно, этот клуб обязан оплатить его лечение
Регион 68
Регион 68
   420 / 729
сегодня в 14:12
Да дело то не в деньгах... Непонятна сама ситуация. Игрок получил травму выступая за Локомотив, будучи на контракте у клуба. По всем раскладам клуб и должен оплачивать лечение. Как бы я не относился к Бузову-Тарасову, но тут пожалуй правда (хотя бы человеческая, а не договорная), на его стороне. Хотя может мы чего то и не знаем.
борька
борька
   53 / 729
сегодня в 14:05
Это по коммунистически, выбрасываить людей на свалку
Leha-ha50
Leha-ha50
   8 / 729
сегодня в 13:59
Девять лет верой и правдой и такое хамское отношение к игроку?!?
clop
clop
   364 / 729
сегодня в 13:55
Не думал я, что Тарасов такой крохобор :))
Ну что ж, сериал с Кокориным и Мамаевым подошел к концу. Глушаков в последнее время тоже не радует горячими новостями. Кто-то должен нас развлекать в межсезонье. Пусть это будет Тарасов.
Rheinfall
Rheinfall
   208 / 729
сегодня в 13:49
оплати уже сам , далеко не бедный давно , это же копейки для тебя.
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