Комбаров: «Выигрывать всегда приятно, особенно в первом туре и у ЦСКА»

Защитник «Крыльев Советов» прокомментировал победу его команды над ЦСКА (2:0) в стартовом туре РПЛ .

Испытываю приятные чувства. Выигрывать всегда приятно, особенно в первом туре и у ЦСКА . Отличная поддержка была. По игре, я думаю, мы выполнили установку. Встречали их на своей половине поля, использовали контратаки, использовали свои моменты.

Эпизод с желтой карточкой? Там была накладочка вроде. Надо посмотреть. В игре всё быстро произошло. Тяжело судить, надо разобрать момент.

У ЦСКА всегда правый фланг более активный, мы разбирали это. Делали акцент на то, чтобы их правый фланг выключить.