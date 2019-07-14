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Комбаров: «Выигрывать всегда приятно, особенно в первом туре и у ЦСКА»

14 июля 2019, 19:57

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров прокомментировал победу его команды над ЦСКА (2:0) в стартовом туре РПЛ.

Испытываю приятные чувства. Выигрывать всегда приятно, особенно в первом туре и у ЦСКА. Отличная поддержка была. По игре, я думаю, мы выполнили установку. Встречали их на своей половине поля, использовали контратаки, использовали свои моменты.

Эпизод с желтой карточкой? Там была накладочка вроде. Надо посмотреть. В игре всё быстро произошло. Тяжело судить, надо разобрать момент.

У ЦСКА всегда правый фланг более активный, мы разбирали это. Делали акцент на то, чтобы их правый фланг выключить.

Готовились ли к четырем защитникам у ЦСКА? Готовились, они так играли на сборах. Помогло ли это нам? Возможно, они еще не привыкли к этой схеме. Но я бы хотел акцентировать внимание на том, что мы сыграли дисциплинированно, выполнили установку тренера.

Также оборонец поделился ожиданиями от следующего матча против тульского «Арсенала», в котором играет его брат Кирилл Комбаров.

Не первый раз уже играем против друг друга. Брат мне в жизни брат, но на поле мы в разных командах играем. Защищаем цвета разных команд. Так что никаких братств не будет.

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161регион
161регион
   77 / 802
14 июля в 21:11
Потролил....
Zenit_84
Zenit_84
   111 / 802
14 июля в 20:08
Молодцы!
МапС
МапС
   72 / 802
14 июля в 20:07
Спасибо за доставленное удовольствие!
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