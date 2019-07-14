Комбаров: «Выигрывать всегда приятно, особенно в первом туре и у ЦСКА»

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров прокомментировал победу его команды над ЦСКА (2:0) в стартовом туре РПЛ.
Испытываю приятные чувства. Выигрывать всегда приятно, особенно в первом туре и у ЦСКА. Отличная поддержка была. По игре, я думаю, мы выполнили установку. Встречали их на своей половине поля, использовали контратаки, использовали свои моменты.
Эпизод с желтой карточкой? Там была накладочка вроде. Надо посмотреть. В игре всё быстро произошло. Тяжело судить, надо разобрать момент.
У ЦСКА всегда правый фланг более активный, мы разбирали это. Делали акцент на то, чтобы их правый фланг выключить.
Готовились ли к четырем защитникам у ЦСКА? Готовились, они так играли на сборах. Помогло ли это нам? Возможно, они еще не привыкли к этой схеме. Но я бы хотел акцентировать внимание на том, что мы сыграли дисциплинированно, выполнили установку тренера.
Также оборонец поделился ожиданиями от следующего матча против тульского «Арсенала», в котором играет его брат Кирилл Комбаров.
Не первый раз уже играем против друг друга. Брат мне в жизни брат, но на поле мы в разных командах играем. Защищаем цвета разных команд. Так что никаких братств не будет.