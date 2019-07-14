Бывший гендиректор «Спартака»: «Федун вставлял палки в колеса»

Юрий Первак, работавший генеральным директором «Спартака» в 2004-2005 годах, рассказал о своих взаимоотношениях с владельцем клуба Леонидом Федуном.

Почему Федун никак не угадает с окружением? Просто Леонид Арнольдович всегда хочет сам быть на виду. Если бы не так, я бы до сих пор работал в «Спартаке». У нас одна причина разногласий — он захотел попиариться и начал вставлять палки в колеса. Он же политработник, бывший медиавладелец. И всё время на виду. А тут вроде бы хозяин клуба, а на виду Первак. Ну ничего себе!