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Бывший гендиректор «Спартака»: «Федун вставлял палки в колеса»

14 июля 2019, 19:36

Юрий Первак, работавший генеральным директором «Спартака» в 2004-2005 годах, рассказал о своих взаимоотношениях с владельцем клуба Леонидом Федуном.

Почему Федун никак не угадает с окружением? Просто Леонид Арнольдович всегда хочет сам быть на виду. Если бы не так, я бы до сих пор работал в «Спартаке». У нас одна причина разногласий — он захотел попиариться и начал вставлять палки в колеса. Он же политработник, бывший медиавладелец. И всё время на виду. А тут вроде бы хозяин клуба, а на виду Первак. Ну ничего себе!

Ранее на Федуна обрушился с критикой бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд.

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Все комментарии
Чист
Чист
вчера в 22:12
Первак прав сколько раз так было - он по принцопу раз не я то и ни кому
ekliziast
ekliziast
   298 / 802
вчера в 10:26
Кто такой Первак? Самогон что ли?.
11-и метровый
11-и метровый
   20 / 802
вчера в 07:14
Вставлять палки в колеса друг другу - фирменный стиль свиной команды.
Гавроша
Гавроша
   35 / 802
вчера в 02:47
В спартаке федун всегда будет первым, и до ворот может добежит.
Miaf
Miaf
   9 / 802
14 июля в 21:45
Неприятно то, что Федун отвратительно с Массимо поступил и теперь Спартаком серая мышь руководит.
ABir
ABir
   103 / 802
14 июля в 21:12
Федун сам себе не враг. Хотя в его действиях тоже много непонятного и необъяснимого. Да мы всего и не знаем
cska plus
cska plus
   7 / 802
14 июля в 20:06
Сам по себе спартак это медиа шоу.
denmig
denmig
   214 / 802
14 июля в 20:01
Первач! Иди срочно помогай изделию 8 ! Там как-то ему надо бухать в горах!
МапС
МапС
   72 / 802
14 июля в 19:57
Первака не помню, но по Федуну он по-ходу прав.
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
   27 / 802
14 июля в 19:46
хаха проект подключил мифических персов, псевдомедийная война пошла
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
   222 / 802
14 июля в 19:45
По-моему сейчас товарищ Первак пытается за счёт Спартака попиариться....!!!
BDA8181
BDA8181
   236 / 802
14 июля в 19:39
Началось))) попёрло ))) да и так все знают что Федун в футболе нуль, но делает из себя спеца )))
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